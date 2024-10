Reggio, ‘gara di solidarietà’ al Grande Ospedale Metropolitano

"Give me a smile", una vera e propria “gara” di solidarietà in moto, per rendere speciale un giorno in ospedale

Un gruppo di 5 motociclisti, Angelo Cuzzola, Filippo Valeriani, Nino Martino, Gianluca Barba, Roberto Squillace ed Elisa Porcino, presenta la quarta edizione del give me a smile, una vera e propria “gara” di solidarietà in moto, per rendere speciale un giorno in ospedale.

La manifestazione si terrà presso il reparto di Oncoematologia pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e grazie a dei mezzi elettrici e degli scooter su pedane si effettueranno dei circuiti; i mezzi a due ruote sono da esposizione ma se uscirà una bella giornata ci potrebbe essere la possibilità di metterle in moto e divertirsi un po’.

COME PARTECIPARE

Chi volesse partecipare all’iniziativa potrà recarsi al salone da barba di GIOVANNI PULEO IN VIA MODENA e lasciare un contributo libero.…è fondamentale raccogliere fondi che saranno devoluti per comprare alcuni regali ai bimbi del reparto, e in aggiunta, sarà fatta una bellissima sorpresa, che però non sveliamo in anticipo.

Gli obiettivi ed i risultati che il reparto di Oncoematologia pediatrica hanno raggiunto sono straordinari. Con questi fondi potranno essere perfezionate alcune logistiche del reparto per coccolare al meglio questi bambini sfortunati ma che possiedono un sorriso giocoso. Grazie all’impegno, alla dedizione e alla passione di tanti, sarà possibile rendere felici delle piccole creature con qualche regalo grazioso e con tante emozioni. Diceva Friedrich Nietzsche di “non dimenticare che dare gioia da anche gioia”.

Il diritto umano è l’aria che respiriamo…gareggiamo.