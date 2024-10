Reggio Calabria, Palazzo Zani “si apre” alla città

Il Dipartimento di Eccellenza di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, oltre a sviluppare i temi della ricerca e della didattica, intende contribuire in modo attivo alla crescita della società e del territorio, diventando punto d’incontro di Ordini Professionali, Associazioni Culturali, Scuole e di tutti i coloro che intendono condividerne il percorso.

In questa ottica, il Direttore del Dipartimento, Massimiliano Ferrara, incontrerà le Associazioni Culturali presso Palazzo Zani, lunedì 25 febbraio 2019 alle ore 16.

Costruire un dinamico “polo culturale” al centro della città, dotato di sale per mostre ed esposizioni, è il progetto che il Dipartimento Digies dell’Università Mediterranea intende sviluppare assieme a tutti i soggetti interessati. Nella riunione si discuterà di programmazione di attività culturali e del ruolo delle Associazioni a Reggio Calabria, con l’obiettivo di far crescere il proficuo rapporto con gli Enti e le Istituzioni culturali, attraverso convenzioni, accordi e progetti culturali, anche per lo sviluppo del patrimonio culturale ed archeologico.

Nella prestigiosa sede di Palazzo Zani, recentemente ristrutturata, è localizzata la Biblioteca intitolata allo studioso reggino Rodolfo De Stefano, Filosofo del Diritto, docente universitario e pensatore coltissimo.

Inoltre, è presente un vasto archivio fotografico della Scuola di Archeologia, che sarà reso disponibile agli utenti.

Il Dipartimento, ha accresciuto il proprio patrimonio librario con la creazione di un Fondo di libri antichi, a disposizione di tutti gli studiosi e i ricercatori.