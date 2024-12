La Pigotta Unicef nella famiglia neroarancio

In occasione della partita vs Rende, la Redel Reggio Calabria presenta un simbolo di amore, solidarietà e sostegno all’infanzia

New entry in casa Redel Viola Reggio Calabria

Entra a far parte della nostra famiglia la Pigotta Unicef in maglia Viola. Siamo felici di comunicare l’adozione della Pigotta che vi presenteremo ufficialmente mercoledì 11 al PalaCalafiore in occasione della gara di campionato vs Rende che si svolgerà alle ore 20.30.

“Adottando la Pigotta, contribuiremo al finanziamento di importanti progetti rivolti all’Infanzia, portando vaccini, alimenti terapeutici, costruzione di pozzi, scuole e fornendo assistenza dove necessario”

Un gesto di solidarietà a favore dell’Infanzia

Ogni Pigotta adottata sostiene l’Unicef nel suo compito di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi. Con una donazione minima di 20 €, tutti possono adottare una Pigotta e sostenere l’Unicef. Mercoledì sera al PalaCalafiore, lato ingresso 9, sarà possibile adottare una Pigotta e sostenere Unicef al corner dedicato.

Un Natale a tinte neroarancio

Nell’attesa vi mostriamo Viola, la Pigotta neroarancio. Perché tutti insieme possiamo fare la differenza.

Vi aspettiamo al PalaCalafiore.