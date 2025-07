Fine della confusione: il Parco Lineare Sud non è area di cantiere

Il Comitato di Quartiere Ferrovieri Pescatori esulta: "L’ordinanza 537 a firma del comandante della Polizia Municipale ha finalmente messo fine a mesi di fraintendimenti. Non è terra di nessuno ma fruibile"

“L’ordinanza 537 a firma del comandante della Polizia Municipale ha finalmente messo fine a mesi di confusione e fraintendimenti.

Ci siamo impegnati, Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” e Comitato di Quartiere “Torre Lupo”, perché la questione fosse definitivamente chiarita e per evitare un’altra estate caotica e senza regole”, si legge nella pagina Facebook del Comitato.

Il Parco è fruibile nel rispetto delle regole

“L’ordinanza ha ufficializzato che l’area del Parco Lineare Sud è a tutti gli effetti fruibile nel rispetto delle regole, che fa parte del patrimonio del Comune e che è, come tutte le zone di Reggio Calabria, sottoposta al controllo della Polizia Municipale, che ha il compito di far rispettare le regole e sanzionare chi non le osserva.

Era importante, essenziale quasi, visto il mancato rispetto dei luoghi e delle regole da parte di molti.

Il Parco Lineare non deve essere considerato terra di nessuno, non doveva esserlo neanche prima, ma per tanti era così; deve essere considerato città, casa, e la città e la casa meritano tutta la nostra attenzione e il nostro rispetto.

Potete lottare per cambiare le regole se le ritenete inadeguate, con tutti i mezzi previsti dalle normative vigenti ma, nel frattempo, dovete rispettarle”, conclude il Comitato.