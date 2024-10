Reggio, doppio evento Open Giudecca: ‘Maravigghia’ e degustazione per il Pasta Day

Celebrare la giornata mondiale del “Pasta Day” e incontrare l’autrice del libro Maravigghia. Questo il doppio appuntamento con “Keep Calm and Open Giudecca” che torna, dopo la prima edizione di settembre, con un nuovo evento mensile.

Un evento culturale nato dalla collaborazione

“Keep Calm and Open Giudecca è un evento nato dall’idea congiunta della Comunità Patrimoniale di via Giudecca e della coop culturale Spazio Open. Si tratta di un appuntamento mensile, voluto e coordinato da queste due realtà, che, grazie a un sodalizio ormai consolidato, organizzano attività culturali ad ampio raggio, in cui si spazia dai libri alla musica a tanto altro” spiega la presidente della comunità di via Giudecca, Simona Lanzoni.

Valorizzare il tessuto sociale di via Giudecca

“Open Giudecca ha il fine di rendere protagonisti tutte le attività commerciali che ricadono sull’asse viario della Giudecca, i soggetti esterni al vivere quotidiano di questa lunga e importante arteria del centro storico cittadino, gli artisti, i professionisti e i cittadini che in qualche modo vogliono creare valore al tessuto sociale della via” prosegue Lanzoni.

Lo scorso mese, l’evento inaugurale è stato in “Piazzetta Nuova” presso la Scalinata monumentale, in occasione della festa del libro. Questo secondo appuntamento si terrà presso i locali di Kalabrillo in via Possidonea, adiacenti alla via Giudecca, alle 17:30, con il titolo “Maravigghia e … c’è pasta per te!”.

Celebrare il Pasta Day con l’autrice Maria Grazia Sfameni