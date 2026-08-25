Reggio, perdite d’acqua da tre mesi in via Eremo Botte: la denuncia dei residenti

"Nonostante le numerose segnalazioni inviate dai cittadini al call center di Sorical e il formale rilascio dei relativi numeri di protocollo, ad oggi nessun tecnico è intervenuto per risolvere il guasto"

“Da circa tre mesi, in via Eremo Botte (in particolare al civico 68 e nella zona delle “ultime case”, nei pressi della piazzetta e del capolinea degli autobus), si consuma uno spreco idrico intollerabile. Fiumi di acqua potabile scorrono ininterrottamente lungo la sede stradale a causa di due importanti perdite mai riparate.

Le segnalazioni dei cittadini

Nonostante le numerose segnalazioni inviate dai cittadini al call center di Sorical S.p.A. — la società responsabile della gestione delle reti e dell’erogazione idrica — e il formale rilascio dei relativi numeri di protocollo, ad oggi nessun tecnico è intervenuto per risolvere il guasto.

La situazione suscita indignazione tra i residenti

La situazione suscita forte indignazione tra i residenti, che chiedono chiarezza sulle ragioni di questo prolungato silenzio operativo. Viene da chiedersi se Sorical non voglia o non possa intervenire, o se stia accordando priorità ad altre emergenze a discapito di una zona periferica che garantisce il passaggio e la sosta dei mezzi del trasporto pubblico locale.

In un momento storico in cui la tutela delle risorse idriche è fondamentale, lasciare scorrere acqua potabile per mesi sulla strada rappresenta un danno ambientale ed economico non più accettabile. Si richiede un intervento immediato e risolutivo per il ripristino della rete e la sicurezza del manto stradale”.

I cittadini di via Eremo Botte