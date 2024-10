A Reggio Calabria ‘Pint of Science’: la scienza alla spina alla portata di tutti

Dopo i due anni di assenza dai pub, finalmente Pint of Science torna in presenza a Reggio Calabria. La manifestazione si svolgerà contemporaneamente in 25 Nazioni, con oltre 200 città coinvolte, più di 800 relatori e coprendo tutti i continenti, rendendola di fatto la manifestazione di divulgazione scientifica più grande al mondo, nata per portare gratuitamente la scienza nei pub.

Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 e la trasformazione in evento online nel 2021, a causa del perdurare della pandemia, il 2022 segna il tanto atteso rientro di Pint of Science nei pub, un messaggio all’insegna della resilienza e della ripartenza, che vuole essere anche e soprattutto di fiducia nella scienza.

“Nonostante ci troviamo ancora ad affrontare un quadro socio-economico molto complesso, è cresciuta la consapevolezza che la ricerca scientifica può essere uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita, dalla difesa dell’ambiente, alla capacità di creare lavoro e quindi benessere, fino a salvare vite umane – commenta Alessia Tricomi, responsabile nazionale e Presidente dell’Associazione Culturale Pint Of Science Italia – Pint of Science, con la sua capillare presenza in tutto il mondo vuole contribuire a difendere il valore della ricerca scientifica e il suo contributo alla crescita della società. Naturalmente senza perdere il suo spirito leggero e informale: si parla dei temi più attuali della ricerca scientifica ma sorseggiando una buona pinta di birra!”

L’appuntamento più spumeggiante con la divulgazione scientifica finalmente torna nel suo habitat naturale coinvolgendo nell’edizione italiana ben 55 pub e 170 ricercatori in 23 città, nelle sere del 9, 10 e 11 maggio.

Gli argomenti trattati riguarderanno i temi più attuali nel panorama della ricerca scientifica e verranno presentati in un luogo informale consentendo al grande pubblico di partecipare, intervenire e appassionarsi alla scienza più facilmente.

Cuore pulsante dell’associazione sono i tantissimi volontari che fanno parte dei team locali che, con grande passione per la scienza e per il piacere di ritrovarsi insieme, organizzano questo evento. Pint of Science è un evento completamente gratuito che esiste grazie al contributo degli sponsor.

Anche quest’anno a sostenere l’evento ci sono l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), che accompagna Pint of Science Italia dalla sua prima edizione, l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e SIERR (Società Italiana Embriologia Riproduzione e Ricerca). Insieme ai sostenitori nazionali ci sono anche tanti sponsor locali e soprattutto i pub che ospitano la manifestazione.

“Durante ognuna delle tre serate, i pub coinvolti nella città di Reggio Calabria, Birri Basta e Mia mamma Mia, ospiteranno delle presentazioni interattive, seguite dalle domande del pubblico, in un’atmosfera resa colloquiale e distesa anche grazie alle birre spillate durante la conversazione – spiega Angela Malara, ricercatrice dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e coordinatrice locale di POS “Pint of Science è un appuntamento che ormai è entrato nella lista degli eventi di divulgazione scientifica più attesi e si pone come obbiettivo quello di divulgare la scienza con un tono semplice ed informale, svelando curiosità e informazioni che spesso solo gli esperti del settore conoscono. Diverse le tematiche in cui si articoleranno i 6 talk, 2 eventi in contemporanea per 3 serate consecutive. La prima sera andremo a spasso tra le stelle con il Planetario Pythagoras e spiegheremo l’uso della criptovaluta bitcoin; nella serata successiva faremo un tuffo nel nostro mare per capire come catturare l’energia delle onde e scopriremo i segreti più intimi del museo archeologico MArRc. In ultimo – conclude la coordinatrice locale di POS – nella serata finale sveleremo le origini vegetali delle bevande alcoliche e cercheremo di capire come un cruciverba possa risolvere problemi di elettromagnetismo. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, con un parterre di relatori come sempre di grandissimo livello e il tutto accompagnato da una buona pinta di birra.”

Programma Pint of Science 2022 – Reggio Calabria

BIRRI BASTA – via Cattolica dei Greci (inizio ore 20:30)

Lunedì 09 maggio – Planetario Pythagoras (Città Metropolitana di Reggio Calabria) – A spasso tra le stelle

Martedì 10 maggio – Felice Arena (professore ordinario UniRC) – Un mare di energia e come catturarla

Mercoledì 11 maggio – Carmelo Maria Musarella (ricercatore UniRC) – Beer… e: Wine not?

MIA MAMMA MIA – Piazza Duomo (inizio ore 20:30)

Lunedì 09 maggio – Gianluca Lax (professore associato UniRC) – BITCOIN: criptovaluta ma non solo!

Martedì 10 maggio – Claudia Ventura (funz. Museo MArRC) – Una notte con il MArRC: i segreti oltre le porte

Mercoledì 11 maggio – Roberta Palmeri (ricercatrice CNR) – Onde, parole crociate ed un problema di elettromagnetismo

Per ulteriori informazioni:

http://www.pintofscience.it

Social networks:

http://www.facebook.com/pintofscienceitaly

http://www.twitter.com/pintofscienceIT

http://www.instagram.com/pintofscienceIT

Hashtag dell’evento:

#Pint22 #Pint22IT

Contatti:

Angela Malara (Coordinatrice locale di Pint of Science Italia)

Email angela.malara@unirc.it, Cell 340 4641324