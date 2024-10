A Reggio un appuntamento speciale di Plastic Free

Plastic Free torna in centro città a Reggio Calabria questo weekend: sabato 1 luglio, dalle ore 18, i volontari in maglia blu della Onlus nazionale Plastic Free, si riuniranno per un evento speciale dedicato alla raccolta di mozziconi di sigaretta.

L’appuntamento all’Arena dello Stretto sarà parte dell’ottava edizione della NTC Summer League, il torneo di pallacanestro del circuito 3×3 Italia che dal 30 giugno al 2 luglio coinvolgerà le squadre reggine nel cuore pulsante del chilometro più bello d’Italia.

Un’occasione per fare del bene al Pianeta sensibilizzando più persone possibili verso comportamenti responsabili: “I mozziconi di sigaretta impiegano fino a 15 anni per scomparire dall’ambiente e rilasciano sostanze tossiche come monossido di carbonio, nicotina, acetone, metanolo e ammoniaca, per citarne solo alcuni”, sottolineano i referenti reggini organizzatori dell’evento.

L’obiettivo è di rimuovere dalla Via Marina almeno 5 kg di mozziconi di sigaretta per ridonare, insieme, splendore e decoro a un posto meraviglioso della città che, con l’estate, torna a essere frequentato assiduamente dalla cittadinanza.

L’evento, realizzato in collaborazione con NTC Summer League, Basket Incontro, Lumaka e PerlAspromonte ha ricevuto il supporto di Trenitalia e Radio 105 che hanno scelto di aderire e sostenere la causa promuovendo oltre 50 cleanup organizzati nel mese di luglio da Plastic Free Onlus.

“105 Save The Sea”, il racconto on air e online di Radio 105, accompagnerà e sosterrà ogni momento dell’impresa di Plastic Free documentando con audio, foto e video quello che accade durante gli eventi.

Trenitalia sarà a fianco di Plastic Free in veste di supporter e Official Green Carrier, incentivando chiunque voglia prendere parte alle giornate di cleanup all’utilizzo del Regionale di Trenitalia: il treno, infatti, mezzo green per eccellenza, rappresenta anche la soluzione ideale per raggiungere i luoghi delle attività.

Durante tutto il pomeriggio dell’1 luglio, Plastic Free sarà presente al torneo con uno stand informativo sulle attività della Onlus.

Appuntamento, quindi, sabato 1 luglio alle ore 18 all’Arena dello Stretto. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente al sito di

Plastic Free e cliccare “Partecipa” al link https://www.plasticfreeonlus.it/…/1-lug-reggio-di-calabria .

Si consiglia di portare con sé dei guanti da giardinaggio e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà gentilmente offerto da Plastic Free e da Teknoservice, che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.