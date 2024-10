Reggio, nuovo appuntamento Plastic Free in città: i dettagli

I volontari in maglia blu si incontreranno domenica 28 maggio alle ore 09:30 alla Foce del Calopinace, dopo i parcheggi del Tempietto, insieme a Differenziamoci Differenziando, Lumaka e PerlAspromonte per un nuovo appuntamento di pulizia e sensibilizzazione. L’area prescelta per il clean-up rappresenta un luogo cruciale della costa reggina, già in precedenza oggetto delle attività di Plastic Free e ancora una volta selezionata per la sua rilevanza. Nel punto in cui il torrente Calopinace incontra il mare, infatti, si trovano ad oggi diversi rifiuti abbandonati di varia natura, che costituiscono un pericolo dal forte impatto negativo per l’ambiente marino e costiero.

“Speriamo che anche in questa occasione la cittadinanza possa riunirsi e riconoscersi parte attiva del cambiamento, riportando decoro a un tratto bellissimo della nostra costa” è l’augurio dei referenti reggini, organizzatori dell’evento.

Per partecipare all’evento di domenica è necessario iscriversi gratuitamente QUI cliccando su “Partecipa” sulla pagina dell’evento.

L’invito è aperto ad adulti e bambini.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dall’associazione e da Teknoservice, che si ringrazia per la collaborazione. L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.