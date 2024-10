Nuove borracce per gli studenti reggini, Falcomatà: ’Riduciamo il consumo di plastica’

“Da oggi Marco, ed altri ottomila bambini e studenti della nostra città, riceveranno la borraccia di alluminio per ridurre il consumo di plastica”.

Il sindaco di Reggio Calabria, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, comunica ai cittadini una novità che coinvolge, in particolar modo, i più piccoli della città. Già da qualche tempo l’impegno verso il plastic free è cresciuto in tutta l’area della Città Metropolitana, ma è importante sensibilizzare anche i bambini sul tema. Giuseppe Falcomatà promette, inoltre, ai cittadini di portare a compimento altre faccende rimaste in sospeso:

“Marco è stato bravissimo e ha detto che si impegnerà a usarla sempre; gli ho detto che anche il sindaco si sta impegnando a riparare meglio le perdite che ci sono in giro e a ripulire la città dai rifiuti e che tra qualche giorno la situazione migliorerà”.