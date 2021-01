'Multe Online' attivo il servizio della Polizia Locale di Reggio Calabria

Il Comando di Polizia Locale comunica, in sinergia con il Comune di Reggio Calabria, che dal 12 gennaio 2021 è attivo il servizio Multe on line.

La Polizia Locale di Reggio Calabria ha attivato il progetto, in sinergia con il Comune, 'Multe Online'.

Il sito della Polizia Locale spiega in dettaglio la procedura da seguire. I trasgressori devono inserire i dati del conducente e successivamente ricercare il loro verbale. L'utente potrà così visionare tutta la documentazione, anche fotografica, relativa agli accertamenti effettuati con l’ausilio del Velomatic e dello Street-Control.

È importante che i trasgressori inseriscano tutta la documentazione richiesta.

Sul portale sarà altresì disponibile un format da compilare on line per la comunicazione dell’effettivo trasgressore ai fini della decurtazione dei punti della patente di guida ove prevista.

Il sito inoltre avverte che nel caso in cui non venisse allegata la scansione della patente di guida la dichiarazione non sarà ritenuta valida e pertanto non sarà acquisita e registrata in procedura.