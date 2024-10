La Polizia Locale reggina si prepara alla Pasqua

L’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, monsignor Fortunato Morrone, ha visitato il Comando di Polizia locale di Viale Aldo Moro per un momento augurale in vista della Santa Pasqua.

Il presule, accompagnato dal cappellano del corpo, don Marco Scordo, è stato accolto dal vicesindaco Paolo Brunetti e dal comandante Salvatore Zucco. Durante l’incontro con una nutrita rappresentanza del Corpo, monsignor Morrone ha ringraziato gli agenti per «il lavoro che svolgono quotidianamente al servizio della comunità».

Il vicesindaco Brunetti ha manifestato i propri sentimenti di gratitudine all’arcivescovo per «la presenza costante al fianco degli uomini e delle donne della Polizia locale e per la vicinanza della Chiesa all’amministrazione comunale quale importante supporto morale».

Le parole di Brunetti

«Questa – ha detto Brunetti – è anche l’occasione per salutare gli agenti recentemente assunti che, dopo anni, hanno permesso un ricambio generazionale fondamentale e lanciato un segnale significativo alla città. Adesso, lungo le nostre strade ed in mezzo alla gente, si vedono ragazzi e ragazze in divisa che hanno il compito di trasmettere l’ordine e la sicurezza che i cittadini richiedono».

«Il mio ringraziamento è d’obbligo – ha continuato il vicesindaco – perché i vigili urbani sono l’avamposto del Comune. Tenete duro di fronte alle ostilità e, con fermezza e ragionevolezza, continuate a far rispettare le regole nella consapevolezza che il vivere civile va al di sopra di qualsiasi altra cosa».

«Allo stesso tempo – ha concluso Paolo Brunetti – un pensiero va rivolto al Comandante, agli ufficiali, più in generale a tutti gli agenti, al personale amministrativo ed ai dipendenti distaccati di Hermes per l’incessante lavoro che, quotidianamente, svolgono al servizio della collettività. L’augurio di una Santa Pasqua sia per tutti voi e per le vostre famiglie».