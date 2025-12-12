Reggio, Ponte Calopinace al 70%: mancano solo le rampe. Fine dei lavori nel 2026? – FOTO

Il Ponte Calopinace di Reggio Calabria, che collegherà finalmente il lungomare Falcomatà al Parco Lineare Sud, è pronto a compiere un passo decisivo verso il suo completamento. Con oltre il 70% dei lavori già conclusi, il ‘mini ponte’ sembra essere ormai a un passo dalla fine di un’attesa che dura ormai da troppi anni.

Dopo una lunga fase di stallo, i lavori hanno subito un’accelerazione significativa e la ditta incaricata ha raggiunto la fase cruciale del progetto. Completata la gettata del solaio, attualmente si sta procedendo con la realizzazione dei marciapiedi. Tuttavia, come da prassi, i lavori dovranno fermarsi per il tempo necessario alla fase di asciugatura del cemento, prima che si possa passare al disarmo del solaio.

La grande domanda che si pongono i cittadini è: sarà davvero il 2026 l’anno in cui il Ponte Calopinace sarà finalmente pronto per essere attraversato? Le speranze sembrano fondate, anche se l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Brunetti, aveva dichiarato a fine agosto che l’opera sarebbe stata consegnata alla città entro la fine di quest’anno. I tempi, però, continuano a slittare, e il termine sicuramente non verrà rispettato, neanche questa volta.

Il 2026 rappresenta ormai l’anno in cui i reggini potranno finalmente vedere concretizzarsi un’opera che, per molti, è diventata il simbolo delle incompiute. Nel 2026, secondo quanto raccolto, si proseguirà con la realizzazione delle rampe sia lato sud che lato nord, completando così i tratti ancora mancanti.

Ciò che fino ad oggi è stato soprannominato “l’opera infinita” sembra finalmente avviarsi verso la conclusione. I reggini incrociano le dita, sperando che, la conclusione del Ponte Calopinace possa rappresentare una svolta per l’intera area del Parco Lineare Sud, ancora tutta da valorizzare.