Reggio, la Porpiglia (Lega) in discoteca per sensibilizzare i giovani sul femminicidio

L'intervento della delegata regionale per le pari opportunità della Lega a un evento di raccolta fondi per un centro antiviolenza reggino

Sabato 2 dicembre nel corso di un evento in una discoteca reggina, organizzato dalla Royal movement, nel quale è stata fatta una raccolta fondi per un centro antiviolenza reggino, è intervenuta la responsabile provinciale della Commissione per le pari opportunità del consiglio regionale calabrese e delegata regionale per le pari opportunità della Lega Francesca Anastasia Porpiglia per sensibilizzare i giovani sul tema del femminicidio e condividere un breve momento di riflessione sull’importanza delle donne nella vita quotidiana, sottolineando come, anche attraverso il divertimento in una serata in discoteca, parlando ai giovani, si possano raggiungere obiettivi importanti come la sensibilizzazione sulla questione di genere, il rispetto delle donne e l’impegno per la parità.

Nel corso dell’intervento Francesca Porpiglia, nel ricordare le vittime di femminicidio per mano dei loro compagni Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano incinta di 7 mesi, ha invitato le donne a denunciare subito ogni forma di violenza segnalando il numero di emergenza 1522 poiché il femminicidio è il punto di arrivo che parte da situazioni diverse, Stalking, percosse segregazione, violenza sessuale privazione della libertà.

E concludendo ha lanciato un ultimo messaggio illustrando come in caso di emergenza si può con gesti fatti con il palmo della mano chiedere aiuto, gesto ormai riconosciuto universalmente dai social come richiesta di aiuto e che ha salvato nei giorni scorsi una giovane da uno stupro.