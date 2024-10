Reggio Calabria Posse Cut, nuovo street video della scena rap reggina – VIDEO

di Federica Geria – Un progetto che nasce dalla necessità di riunire la scena hip hop reggina e fare ascoltare qualcosa di nuovo e inedito.

“Ci siamo riuniti tutti, giovani e meno giovani, per conoscerci e confrontarci. Non è stato semplice perché la maggior parte di noi risiede fuori dalla Calabria per studio e lavoro, ma la musica supera qualsiasi barriera e dopo tanto sforzo, nonostante le distanze, ce l’abbiamo fatta. Speriamo che questo sia solo un primo passo”.

Esordisce così Simone Squillace, in arte Mad Simon, che racconta ai microfoni di CityNow del nuovo street video “Reggio Calabria Posse Cut” nato dalla collaborazione tra i rapper più influenti della città.

“Ne facciamo parte tutti, nessuno escluso: MCs, Deejays, Breakers, Writers, Beatboxers, Producers. Siamo tanti a Reggio Calabria ad amare questa cultura e le sue discipline e, spesso, non ci conosciamo l’uno con l’altro. Le porte sono aperte a chiunque, abbiamo fatto solo un brano e siamo coscienti che manchino tante persone all’appello, speriamo di ritrovarci tutti insieme un giorno e riunire le nostre voci”.

Le Posse Cut non sono altro che brani hip hop dove diversi rappers si alternano sulla stessa base.

“La storia del genere, dagli anni ’80, ne è piena. Gli MCs più famosi, spesso, le hanno usate per far conoscere i membri del proprio gruppo (della propria Posse, appunto) o si sono riuniti per veicolare messaggi importanti. Questa è la prima Posse Cut della storia di Reggio Calabria. All’interno di 17 minuti di traccia ci sono davvero tante belle rime e tanti bei concetti, ognuno dei 22 rappers ha dato il suo grande contributo e ha espresso i suoi concetti. Sta a chi ascolta coglierne l’essenza!”

La scena rap reggina, ci racconta Mad Simon, ha profonde radici negli anni ’90, quando ancora in quel periodo internet non era così diffuso e ci si informava semplicemente con le riviste più note del settore.

“Tempo fa Masta P ha provato a raccogliere il materiale e i ricordi per raccontare come è nato, chi c’era, come si è sviluppato, ma ci siamo accorti che è davvero lunga la storia e servirebbe un libro: è un progetto in sospeso, chissà che un giorno non vedrà la luce. All’interno della Posse Cut ci sono veterani come Big Boss, Elfo in rappresentanza dei Poeti Onirici, noi Kalafro (EasyOne, Kento, Mad Simon, Masta P), Cirino, SK8 ed MCs più giovani che, da tempo, stanno facendo davvero bene nel panorama nazionale, tutti con progetti solisti ed in gruppo davvero interessanti. Giudicate voi il livello cercando i loro nomi sul web: Seme, Alsogood#, Asma, Ritmo, Ciko, Frere, JOB, Salvino, Nano, Maso, Zema, Lezanski, Delast, Spreco!”

“Reggio Calabria Posse Cut” mostra e dà spazio a tanti talenti della nostra terra, lanciando un messaggio forte, chiaro e diretto.

“Vogliamo fare vedere che nella nostra città esistono tanti talenti, tanti ragazzi che fanno rap, compongono, creano. Molti di noi già hanno dischi alle spalle, alcuni hanno calcato palchi in tutta Italia e all’estero, eppure, spesso, dove abbiamo casa, famiglia, radici non abbiamo spazio per suonare ed esprimerci. Vogliamo urlare di guardarsi intorno, che Reggio è una culla di artisti (non solo nell’ambito hip hop) che aspettano solo che i propri concittadini si accorgano di loro. La nostra è musica di strada, indipendente, e vogliamo che rimanga tale, ma può lasciare il segno e sappiamo che sarà così”.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qAgccS7h_P8&feature=youtu.be