“Urliamo la nostra libertà”, Reggio Calabria si prepara al Pride 2019

50 anni di rivoluzione, 50 anni di lotte, di pregiudizi spezzati anche se, a volte, non del tutto. Reggio Calabria, con la sua partecipazione, contribuirà a ricordare un momento storico per la comunità LGBT

50 anni di rivoluzione, 50 anni di lotte, di pregiudizi spezzati anche se, a volte, non del tutto. Cinquant’anni non semplici per chi si è sentito dire che non era ‘normale’. Anni difficili per chi ha dovuto combattere con le unghie e con i denti solamente per essere libero di amare chi voleva.

Il 2019 costituisce un anno storico per la comunità LGBT ed anche Reggio Calabria contribuirà a ricordare questo momento storico con la sua partecipazione.

Quest’anno si celebra infatti un anniversario importante per i moti di Stonewall, il momento simbolicamente conosciuto come la nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo.

Stonewall è visto un po’ come il primo pride della storia. Questo è il motivo per cui le manifestazioni organizzate negli anni sono sempre un pò irriverenti e sopra le righe. L’obiettivo è quello di non dimenticare la prima volta in cui la comunità LGBT fu messa alle strette e fu costretta a combattere per affermare i suoi diritti.

Ogni pride è attentamente studiato per trasmettere qualcosa alla stessa comunità ma anche a chi non vi partecipa. Una tematica principale, se così la possiamo definire, che varia di anno in anno. Quella scelta per il 2019 da Reggio Calabria è proprio quella storica.

Ecco che ricordare i 50 anni di rivoluzione trascorsi dai moti di Stonewall acquista ancora più valore. Gli eventi correlati, la campagna social, la manifestazione stessa, tutto ruoterà intorno al tema del ‘ricordo’.

“Per il 2019 è prevista l’onda pride più numerosa della storia, oltre 40 cortei in Italia e Reggio Calabria non poteva esimersi dal fare il suo” afferma Michela Calabrò, Presidente dell’Arcigay Reggio Calabria ‘I Due Mari’.

Quello che si sta delineando in questi giorni e di cui sentiremo tanto parlare nei prossimi mesi è il terzo pride che inonderà le principali strade di Reggio Calabria. Si tratta però del secondo organizzato dalle associazioni reggine.

PRIDE REGGIO CALABRIA

2014 – 1° pride regionale a Reggio Calabria (in collaborazione con Arcigay Cosenza e Arcigay Catanzaro);

– 1° pride regionale a Reggio Calabria (in collaborazione con Arcigay Cosenza e Arcigay Catanzaro); 2015 – 1° pride cittadino;

– 1° pride cittadino; 2016 – 2° pride regionale a Tropea (Arcigay Reggio Calabria Arcigay Cosenza Arcigay Catanzaro);

– 2° pride regionale a Tropea (Arcigay Reggio Calabria Arcigay Cosenza Arcigay Catanzaro); 2019 – 3° corteo presente in Città, 4° pride come organizzazione e coordinamento cittadino.

“Il nostro obiettivo – spiega Michela Calabrò a CityNow – è quello di coinvolgere le associazioni che operano nel nostro sul territorio. Non vogliamo però trascurare i più giovani, le realtà studentesche sono parte integrante della nostra comunità”.

Tutte le realtà reggine avranno quindi la possibilità, qualora lo volessero, di prendere parte a questa grande manifestazione che mostra la grande apertura di Reggio Calabria. Un segnale fortissimo a chi crede ancora che la Città dello Stretto viva nel passato.

“Stiamo predisponendo tutti i canali social per raccogliere adesioni, sponsor, partenariati”.

I rappresentanti delle associazioni reggine sono dunque a lavoro per creare un evento indimenticabile nella nostra città!