A Reggio Calabria presentazione del Presepe Vivente di ‘Crescere Insieme’

Inserito nel programma delle festività natalizie della Città di Reggio Calabria, si svolgerà sabato 16 dicembre, con inizio alle ore 17:30, l’attesissimo Presepe Vivente curato da Crescere Insieme, il centro servizi per l’infanzia che ormai da anni si dedica ai più piccoli con progetti, iniziative e laboratori.

Presso l’accogliente cortile della sede, sita a Reggio Calabria in via Dante n°5/B, trasformata per l’occasione in una piccola Betlemme capace di accogliere tutti i popoli del mondo, sarà possibile rivivere la Natività e, superando i confini dello spazio e del tempo, visitare le piccole capanne incontrando gli abitanti dei sei continenti e farsi coinvolgere dall’emozione e dall’allegria che solo i bambini sanno trasmettere.

Dopo il successo dello scorso anno, dove la rappresentazione puntava alla riscoperta degli antichi mestieri, quest’anno il presepe si pone quale obiettivo la conoscenza dei popoli e quindi sarà possibile incontrare donne e uomini dell’Europa, dell’Africa, dell’Oceania, delle Americhe, dell’Asia, passando da ambientazioni metropolitane a tipici paesaggi naturali e incontaminati.

I personaggi del presepe, anche quest’anno, saranno i tantissimi bambini che partecipano alle numerose attività organizzate quotidianamente dal centro. Gli interpreti, quindi, saranno i piccolissimi del nido, i bambini della scuola materna e quanti, anche più grandi, frequentano i laboratori di scienze, movimento creativo, danza, inglese e doposcuola.

L’invito è rivolto a tutti, la visita al “Presepe dei Popoli” è gratuita e per i graditi ospiti è prevista una gustosa sorpresa.