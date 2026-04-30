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Elezioni Reggio, il Pd presenta la lista: in piazza i vertici del partito

Elezioni amministrative a Reggio Calabria: il Pd annuncia i propri candidati. Appuntamento sabato 2 maggio

30 Aprile 2026 - 15:39 | Comunicato

Il Partito Democratico di Reggio Calabria annuncia la conferenza stampa di presentazione della propria lista in vista delle prossime elezioni amministrative. L’appuntamento è fissato per sabato 2 maggio alle ore 10.30 in piazza Camagna. Alla conferenza stampa prenderà parte il candidato sindaco Mimmo Battaglia, oltre ai vertici regionali e provinciali del partito.

La proposta politica per la città

L’iniziativa rappresenta l’occasione per presentare alla città una proposta politica fondata su competenze, radicamento territoriale e visione amministrativa, con l’obiettivo di rafforzare un progetto di governo credibile e vicino ai bisogni reali dei cittadini.

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Domenico BattagliaPartito DemocraticoReggio Calabria Politica

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