Reggio Calabria, in arrivo una nuova ondata di caldo

L'estate continua. Ecco le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni

L’estate entra nel vivo, non solo per l’arrivo di Ferragosto ma anche per la nuova ondata di caldo che coinvolgerà la Calabria e la provincia di Reggio.

I picchi di caldo, cominciati già nella giornata di ieri, hanno toccato i 39 – 41 gradi. Stando ai dati forniti di 3bmeteo.com le brezze marine riusciranno a limitare l’inesorabile salita dei termometri, non per questo si starà meglio. Ci penserà infatti l’elevato tasso di umidità a rendere il clima a tratti davvero pesante.

MARTEDI 13 AGOSTO

Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4500 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa.

MERCOLEDI 14 AGOSTO

Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4100 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa.

Fonte: 3bMeteo