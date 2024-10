A Reggio Calabria il primo corso di greco antico

Il Centro di Lingua e Cultura Ellenica “Ellinomatheia” di Reggio Calabria istituisce il primo corso di greco antico per adulti con il metodo natura! Il metodo natura, ideato da Hans Henning Ørberg ed introdotto in Italia dal Prof. Luigi Miraglia, si basa sulle moderne ricerche scientifiche nel campo della didattica delle lingue e sui metodi di insegnamento già in uso dagli umanisti. Il metodo Orberg, o “metodo natura”, è una metodologia per l’insegnamento del latino e del greco basata sulle strategie dell’apprendimento delle lingue dal vivo.

Le lingue classiche vengono apprese come se fossero parlate, utilizzando testi che l’allievo può leggere e comprendere immediatamente senza traduzione e senza spiegazioni nella sua lingua materna. La comunicazione in situazioni reali non è, però, lo scopo dell’azione didattica; esso consiste invece nel portare nel minor tempo possibile e con la massima efficacia gli studenti a leggere i classici antichi con semplicità, naturalezza e piena comprensione. L’uso attivo della lingua, che il metodo prevede, è dunque un mezzo, non il fine che ci si propone. Il metodo natura per l’insegnamento del latino e del greco è stato consigliato dal Ministero della Pubblica Istruzione nelle nuove indicazioni nazionali.

ORA TUTTI POSSONO IMPARARE LA LINGUA GENIALE DEGLI ANTICHI GRECI

Il corso è rivolto a tutti coloro che, a prescindere dal titolo di studi posseduto, vogliono imparare il greco; quindi, non solo a chi studia lettere classiche, ma anche chi si dedica alla storia medievale e moderna, alla storia letteraria europea, al diritto, alla filosofia, alla storia della scienza, alla teologia, alla liturgia, alla medicina ecc Il corso sarà tenuto da un docente specializzato in didattica delle lingue classiche con il metodo natura, presso l’Accademia Vivarium Novum di Roma. Per info e iscrizioni contattare il Centro di lingua e cultura ellenica ELLINOMATHEIA, di Reggio Calabria scrivendo all’indirizzo centroellinomatheia@gmail.com oppure telefonando al 3287482118.

POSTI LIMITATI – ISCRIZIONI APERTE FINO AL 5 MARZO