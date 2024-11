A Reggio il progetto ASP per il benessere psico-fisico degli studenti

L’Istituto Comprensivo “Galluppi Collodi Bevacqua Alvaro Scopelliti” ha avviato un importante progetto in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria, nell’ambito del Programma PP02 del Piano della Prevenzione 2020–2025, per promuovere il benessere psico-fisico degli studenti attraverso l’attività sportiva.

Gli studenti delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria “C. Alvaro” e delle sezioni selezionate della Scuola Secondaria di primo grado parteciperanno ad attività di basket e pallavolo presso la struttura “Pala-Benvenuti”, con il supporto di istruttori qualificati della Società Sportiva “Vis Reggio Calabria”. Per i più piccoli, l’attività sportiva si svolgerà anche presso la palestra del plesso “Collodi”.

Le attività sportive si terranno in orario curricolare e saranno garantite senza alcun onere economico per le famiglie. Il trasporto, così come l’assicurazione, sarà completamente coperto dalla Società Sportiva “Vis Reggio Calabria”.

Queste le dichiarazioni della Prof.ssa Adriana Labate, dirigente scolastica dell’Istituto:

“L’Istituto scolastico, sin dal mio insediamento, avvenuto ormai 4 anni or sono, si è sempre attivato per iniziative progettuali finalizzate a promuovere il benessere psico-fisico dei ragazzi. Non potevamo farci sfuggire questa opportunità offerta dall’Asp di Reggio Calabria, che ci consente di collaborare e lavorare in sinergia per un fine comune: quello di prevenire le patologie legate alla sedentarietà attraverso l’acquisizione di corretti stili di vita attraverso l’incentivazione dell’attività sportiva, sin dalla più tenera età.”

“Tale progetto, oltretutto, si colloca in un’ottica più vasta di valorizzazione di un’area che si appresta a diventare un polo attrattivo per quanto riguarda l’attività sportiva, per la presenza di numerosi impianti cui, a breve, si aggiungerà la palestra del Larizza i cui lavori di rifacimento sono iniziati a settembre e che presto restituiranno, all’Istituto scolastico, una struttura fondamentale per lo svolgimento di tante iniziative che la scuola ha in programma anche in collaborazione con le associazioni attive sul territorio.”

Le attività sportive sono già partite e proseguiranno fino ad aprile, garantendo agli studenti una straordinaria occasione per coniugare sport e salute.