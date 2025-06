Reggio, protesta davanti al Comune: ‘Ostaggio del degrado. Rione Marconi come Caivano’

Non ne può più il sig. Crucitti, residente del rione Marconi, quartiere sud di Reggio Calabria. Stanco, deluso e fortemente provato per le non risposte ricevute da parte del Comune in merito alle condizioni di degrado e abusivismo che circondano la sua abitazione.

“Dai tre palazzi istituzionali di Piazza Italia ancora non ho ricevuto nessuna risposta – spiega il sig. Crucitti ai nostri microfoni – La mia casa è ammuffita e le istituzioni fanno da scaricabarile pur rientrando nel patrimonio edilizio del Comune. Stanno giocando sulla mia pelle. Mia moglie ha un’ostruzione polmonare, siamo senza ascensore, con una discarica dentro casa. La spazzatura non viene ritirata. Protesto perchè ci stiamo ammalando per colpa di questa amministrazione”.

Secondo il sig. Crucitti l’amministrazione dunque non vigila e non monitora gli alloggi comunali.

“Attraverso questa mia protesta voglio evidenziare pubblicamente la mia situazione. Falcomatà ci ignora. Lo Stato adesso deve intervenire. Se il prefetto non darà risposte, avvierò lo sciopero della fame a Roma. Commissione periferie? Solo chiacchiere e passerelle”.