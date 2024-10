Polizia di Stato, alla Prefettura di Reggio la manifestazione di protesta

Di seguito la nota del sindacato di Polizia Silp Cgil di Reggio Calabria e del segretario provinciale Francesco Flachi.

“Le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di Stato annunciano una mobilitazione per la giornata del 12 luglio prossimo davanti alla Prefettura. Denunciamo il dramma di un comparto sicurezza sempre più abbandonato a se stesso: nessuna assunzione straordinaria di personale per compensare i pensionamenti, come dimostra la drammatica carenza di poliziotti della nostra Questura, stipendi fermi al 2021 (per i dirigenti poi non è stato mai firmato il primo contratto dal 2017), nessuna attenzione per le condizioni di lavoro e il benessere organizzativo delle poliziotte e dei poliziotti, mentre di pari passo esplode il fenomeno suicidario: 28 casi, ad oggi, tra tutto il personale in divisa solo dall’inizio dell’anno”.