Reggio, mattinata di pulizia sul lungomare Falcomatà per il centro Diurno Psichiatrico 'Armonia'

Il rispetto per l’ambiente, la cura e la pulizia degli spazi e la responsabilità verso i beni comuni sono obiettivi che hanno una grande ricaduta etica e sociale, valori che possono essere coltivati soprattutto se condivisi in gruppo.

Con questo spirito ieri un piccolo gruppo di utenti del centro Diurno Psichiatrico “Armonia” di Reggio Calabria, assieme ai loro operatori hanno scelto di dedicare la loro mattinata alla pulizia di una piccola area di spiaggia della via Marina, mentre una restante parte di utenti ha lavorato in sede su altre attività del programma. Portare gli apprendimenti fuori dai luoghi terapeutici è l’inversione di marcia che l’equipe del centro “Armonia” cerca di praticare per sfatare alcuni pregiudizi che ancora ruotano

attorno al tema salute mentale specialmente in ambito psichiatrico: è il tentativo di rimettere in moto la vita verso la vita prendendo le distanze dallo sforzo di difendersi o ritirarsi dalla vita.

L’attività esperenziale di ieri è parte integrante del ricco calendario settimanale di attività del Centro “Armonia”, già praticata con costante regolarità durante i laboratori di “giardinaggio”, e di “cura e pulizia degli ambienti”, divenuta ieri quindi occasione importante per sperimentare, applicare e generalizzare ad altri contesti esterni quanto appreso nei programmi riabilitativi.

Trovarsi assieme, cooperare per un obiettivo comune che ha a cuore il bene comune, ha una ricaduta non solo direttamente sul singolo ma si allarga con un effetto circolare, socio-solidale di trasmissione e coinvolgimento: l’esempio fattivo dei ragazzi ha infatti avvicinato altre persone a dare il loro contributo; queste e altre attività si potrebbero replicare come una catena di solidarietà che coinvolge l’intera comunità verso temi a noi tutti cari. Per gli utenti è stata quindi occasione di socializzazione, di incontro e di speranza…

Da non trascurare infine l’effetto terapeutico di attività di gruppo come queste: è scientificamente dimostrato la sensazione di benessere che il contatto con la natura produce, è immediatamente visibile la ricaduta positiva sul senso di autoefficacia, sull’ autostima, la coesione di gruppo e più in generale sulla percezione di “sentirsi utili”.

Il centro Diurno “Armonia”, unità riabilitativa Semiresidenziale gestito dalla Coop. sociale “Libero Nocera” – Ente accred. Regione Calabria DDG n. 9590 del 09/08/2022, prevede attività sanitarie e socio-riabilitative che hanno come fine ultimo l’integrazione, l’inclusione e il reinserimento sociale degli utenti affetti da patologie psichiatriche.