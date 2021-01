'Volere è potere', Falcomatà e alcuni cittadini ripuliscono la spiaggia del Parco Lineare - FOTO

Grande senso civico di molti cittadini reggini che questa mattina si sono dati appuntamento per ripulire la spiaggia del Parco Lineare Sud.

Questa mattina, l'iniziativa promossa da cittadini e associazioni, si è concentrata per ripulire la spiaggia del Parco Lineare Sud. A dare una mano anche il sindaco Falcomatà, insieme ad alcuni assessori e consiglieri comunali. Una splendida iniziativa di grande senso civico e condivisione.

L'iniziativa, nata da un tam tam sui social network, ha presto coinvolto le associazioni Plastic Free e Differenziamoci che, già a partire dal prossimo 30 gennaio, replicheranno una giornata che, per il sindaco Giuseppe Falcomatà, "è stata bellissima".

"Ringrazio tantissimo le decine di cittadini che hanno percorso quasi quattro chilometri, avanti ed indietro, per ripulire la spiaggia da quello che, purtroppo, l'inciviltà ha lasciato in tutto questo tempo", ha detto il sindaco aggiungendo:

"Abbiamo trovato davvero di tutto: rifiuti edili, scarti di ferro, plastica a non finire, bottiglie di vetro in quantità impressionante. Una cosa allucinante"."Questa iniziativa - ha continuato Falcomatà - fa capire ancora di più quanto i beni comuni appartengano ad ognuno di noi. E se è vero che il Comune deve fare la propria parte in termini di manutenzione e pulizia, è altrettanto vero, bello e significativo che la nostra città dimostri di avere a cuore luoghi ritrovati, riqualificati o assolutamente nuovi com'è, appunto, il Parco Lineare Sud. Così - ha aggiunto il sindaco - Reggio continua a distinguersi in positivo. Da sempre, infatti, il volontariato sui temi ecologici è fortemente attivo e partecipe. In questo senso, non posso che sottolineare la presenza, stamane, di molti giovani che, evidentemente, stanno prendendo contezza del fatto che l'ambiente è un patrimonio prezioso da tutelare, difendere, rispettare e proteggere a prescindere da ogni altra cosa. Ed è ancora più bello - ha ribadito Giuseppe Falcomatà - che le associazioni abbiano comunicato l'idea di organizzare attività di pulizia, in ogni spiaggia e quartiere della città, almeno una volta al mese. Tutto questo - ha concluso il sindaco - sta avvenendo anche grazie alla presenza dei dipendenti Avr, cui va la mia più sentita gratitudine, che stanno caricando sul camion tutti i rifiuti differenziati da trasportare nei rispettivi impianti di smaltimento. Quello di oggi, dunque, è stato davvero un bel momento di aggregazione da estendere ad ogni cittadino".