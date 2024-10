Reggio Calabria, quando si voterà per il nuovo sindaco? Decide Salvini…

"Quando si voterà per le elezioni comunali?". La domanda, oramai da mesi, è sulla bocca di tutti i reggini. La risposta è vicina...

Volontariamente, o meno, il destino di Reggio Calabria si lega a quello di Matteo Salvini. Come molti ma forse non tutti sanno il leader della Lega, vice premier e Ministro dell’Interno, è stato eletto senatore proprio in Calabria.

“Quando si voterà per le elezioni comunali?“, la domanda, oramai da mesi, è sulla bocca di tutti i reggini.

Ad oggi, si voterà a Reggio Calabria per decidere il nuovo sindaco ad aprile\maggio 2020. Anche se il mandato dell’attuale amministrazione scadrà a novembre 2019 infatti, non sono previste finestre utili prima del nuovo anno.

Lo scenario attuale quindi vedrà i reggini presentarsi alle urne nella primavera del 2020, un paio di mesi dopo le regionali. Molto difficile se non impossibile infatti un ‘election day’ con elezioni regionali e comunali nello stesso giorno: per scegliere l’erede di Oliverio il periodo salvo sorprese sarà compreso tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

Certe le votazioni comunali a Reggio Calabria nel 2020? Ancora no, e qui torna nuovamente in ballo Matteo Salvini. La decisione finale infatti spetta al suo ministero. Solo con un decreto ad hoc, firmato dal ministro dell’Interno, sarà possibile votare per le comunali reggine a novembre 2019.

Difficile capire se il decreto verrà attuato o no, molto più semplice invece capire quando il dilemma verrà sciolto. Se entro poche settimane, prima della fine di luglio, non ci saranno riscontri ufficiali e concreti in merito, allora i diversi partiti pronti a battagliare e tutti i reggini potranno prepararsi con calma. Le votazioni rimarrebbero nel 2020, senza decreti a determinarne l’anticipo.

Spettatori più che interessati le due coalizioni, con il centro-sinistra che proporrà nuovamente la candidatura dell’attuale sindaco Falcomatà e il centro-destra che ancora deve ‘disegnarsi’ i contorni e scegliere il candidato.