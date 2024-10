Reggio Calabria, quartiere Eremo da giorni senza acqua: “Non ne possiamo più”

Diverse le zone di Reggio Calabria che ancora soffrono l’emergenza idrica. Nel quartiere Eremo ad esempio, sono oramai 5 giorni che l’acqua manca costringendo i cittadini a gravi disagi. E’ il caso ad esempio del signor S.M., che ha contattato CityNow per spiegare come si sta vivendo la situazione la sua famiglia.

“Ho la madre malata e un figlio piccolo, non sappiamo come lavarci e affrontare le cose più normali. E’ impensabile vivere in questo modo nel 2019. Da 5 giorni siamo senza acqua, non so più a chi rivolgermi. In tutto il palazzo ci sono tante famiglie che vivono con gli stessi problemi, non sappiamo più cosa fare. L’unica soluzione a questo punto sarebbe quella di lasciare le nostre abitazioni, ma come facciamo? Dispiace vedere una città bella come Reggio -conclude il lettore- cosi martoriata e a alle prese con problemi che riguardano i servizi essenziali”.