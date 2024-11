Raccolta rifiuti a Reggio: online il questionario per misurare la qualità dei servizi

Già dalla prima settimana di novembre è stato pubblicato online, sul sito iopartecipo.reggiocal.it, il questionario per la rilevazione del livello di soddisfazione dei cittadini relativamente al servizio di raccolta rifiuti del Comune di Reggio Calabria.

La finalità dell’indagine è quella di migliorare la qualità del servizio attraverso la rilevazione della qualità percepita dai cittadini.

Leggi anche

Partecipa al questionario: scadenza 30 novembre

C’è ancora tempo fino al 30 novembre 2024 per partecipare all’indagine. I cittadini possono esprimere il proprio gradimento in forma anonima e contribuire così:

a individuare le criticità del servizio;

a evidenziare i punti di forza;

a fornire proposte concrete per il miglioramento del servizio.

Il questionario mira a raccogliere informazioni utili per accrescere il livello di soddisfazione dell’utenza e per individuare elementi fondamentali per ottimizzare l’erogazione del servizio.

Valutazione, trasparenza e miglioramento continuo

I dati raccolti nell’indagine hanno una duplice finalità:

Valutazione della performance del servizio erogato;

del servizio erogato; Individuazione degli elementi utili per migliorare la qualità del servizio.