Un autunno di storie e immaginazione per ogni età: a Reggio prosegue il Ragazzi MedFest 

Ragazzi MedFest torna con spettacoli, laboratori e presentazioni per ragazzi e giovani, fino al 30 novembre

Entra nel vivo l’VIII edizione di Ragazzi MedFest, il festival Mediterraneo dei Ragazzi e delle Ragazze firmato da SpazioTeatro con la direzione artistica di Gaetano Tramontana che, fino al 30 novembre, proporrà intensi weekend tra spettacoli teatrali, laboratori e presentazioni letterarie, dedicati alla magia delle storie e al potere dell’immaginazione.

«Questa edizione del festival può già essere considerata come un esperimento riuscito – ha commentato il direttore artistico Gaetano Tramontana -. Abbiamo adottato una formula di programmazione che ci ha dato l’opportunità di incontrare scuole, ragazzi giovani e giovanissimi, accogliendo così un pubblico molto variegato per età e interessi, che si è subito dimostrato partecipe a tutte le iniziative proposte.»

Programma degli eventi

Venerdì 8 novembre, dalle ore 16:00 nella Sala SpazioTeatro, tornano le Storie viaggianti di SpazioTeatro e La Biblioteca dei Ragazzi con il Kamishibai dei colori, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, dove la lettura si alterna a momenti di azione teatrale.

Sabato 9 novembre alle ore 18:00, e in replica domenica 10 alle 16:00, sempre nella Sala SpazioTeatro va in scena La vera storia del pifferaio di Hamelin, una produzione SpazioTeatro diretta da Gaetano Tramontana, che rivisita il celebre racconto dei Fratelli Grimm con nuove sfumature politiche e sociali.

Venerdì 15 novembre alle ore 18:00, la Libreria Ave Ubik ospita la presentazione del libro “Quasi gol” di Giorgio Simonelli, che esplora il rapporto tra calcio e televisione dalla prima diretta fino ai giorni nostri.

Domenica 17 novembre alle ore 16:00, e in replica alle 18:00, nella Sala SpazioTeatro, va in scena Senza P. di e con Stefano Cuzzocrea, una produzione di Piccola Compagnia Palazzo Tavoli che esplora i temi dell’abbandono e della trasformazione ispirandosi alla fiaba di Pollicino.

Eventi speciali e finale

Mercoledì 20 novembre alle ore 17:00, alla Libreria Libro Amico, appuntamento con le letture ad alta voce del Gruppo Nati per Leggere Reggio Calabria, rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 5 anni. Venerdì 22 novembre dalle ore 16:00, SpazioTeatro e La Biblioteca dei Ragazzi presentano il Kamishibai n.4 intitolato “Del narrar le storie”, dedicato ai giovani lettori dagli 8 anni in su.

Sabato 23 novembre alle ore 18:00 – e in replica domenica 24 alle 16:00 – nella Sala SpazioTeatro, Adriana Eloise Cuzzocrea presenta Madre Sambuco, ispirata alle Fiabe di Andersen, che esplora il potere dell’immaginazione, coinvolgendo il pubblico attraverso prosa e teatro-danza.

Il festival si concluderà con tre appuntamenti speciali rivolti a un pubblico di grandi e piccoli: 28, 29 e 30 novembre al Teatro Odeon di Reggio Calabria. In programma le produzioni di SpazioTeatro Venuti dal mare, Racconto cosmicomico, e l’ultimo lavoro di Saverio La Ruina Via del Popolo, premiato con il Premio Ubu 2023 come miglior nuovo testo italiano.

Per maggiori informazioni, visita www.ragazzimedfest.it.