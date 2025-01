Redel Viola, al Palacalafiore il big match contro Piazza Armerina

Neroarancio imbattuti e siciliani in ascesa si contendono due punti importanti per la successiva fase a orologio

Si torna a respirare basket sul parquet del Palacalafiore di Reggio Calabria, stasera alle 18:00 il big match della 17‭ᵃ giornata di B Interregionale tra la capolista Redel Viola e la Siaz Piazza Armerina.

I neroarancio arrivano imbattuti a questo primo match del 2025 con tanta voglia di trovare conferme e proseguire nel lungo cammino verso la promozione. E i punti dello scontro diretto di stasera contro la Siaz sono preziosi in ottica “fase a orologio”.

L’avversario è di quelli ostici: i piazzesi hanno salutato il 2024 con quattro vittorie consecutive e vogliono proseguire nel loro trend positivo e risalire in classifica.

L’avversario

La Siaz di Piazza Armerina, presieduta da Fabio La Versa e con Genovese nel ruolo di general manager, ha deciso di affidare la panchina a coach Enzo Patrizio dopo le dimissioni di Ceccato. La scorsa stagione, Patrizio aveva guidato Sala Consilina. Con la giusta dose di conferme e nuovi inserimenti, puntando su un mix di giovani promesse ed elementi di comprovata esperienza, il gruppo bianconero si è guadagnato durante l’estate l’etichetta di una delle probabili big del campionato 2024/2025, almeno secondo l’opinione degli addetti ai lavori.

Tra i volti noti al pubblico reggino figurano ben tre giocatori adesso in forza al team siciliano: Angelo Luzza, ala di 197 cm con trascorsi a Cassino nella passata stagione, Thomas Binelli, che l’anno scorso aveva la fascia da capitano in neroarancio, e il veterano Marco Laganà, attualmente fermo ai box per uno stiramento (e in forse per la gara), considerato uno dei punti di forza negli schemi di coach Patrizio.

Restano in organico il capitano Occhipinti, il pivot Rotondo e l’ala forte Minore. Tra i nuovi arrivi spicca la guardia montenegrina Bozidar Labovic, prelevata da Messina, ma soprattutto l’atleta paraguaiano di origini siciliane Vincenzo “Vicho” Ochipinti, guardia temutissima con diverse apparizioni nella propria nazionale. Purtroppo, un infortunio alla caviglia nell’ultima convocazione l’ha tenuto fuori per un mese e il giocatore ha ripreso ad allenarsi soltanto di recente.

Altri innesti per la Siaz sono il play-guardia Matteo Girone, di rientro dopo l’esperienza abruzzese a Roseto, il classe 2001 Simone Farina, ala forte l’anno scorso in B interregionale con il Pordenone, e l’ultimo in ordine d’arrivo l’atleta serbo con formazione italiana Ognjen Miljkovic, ala forte classe 2004 di 201 cm anche lui lo scorso anno a Sala Consilina con coach Patrizio. Aggregati alla prima squadra anche gli under Manisi e Ferrari.

Arbitri della serata i signori Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma (NA) e Stefano Pezzella di Arzano (NA). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.