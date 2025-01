Redel Viola, il bilancio 2024 di coach Cadeo e gli obiettivi per il futuro

A pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti, in vista della prima dell’anno programmata domenica 5 gennaio alle ore 18 al PalaCalafiore in casa contro la Siaz Piazza Armerina, coach Giulio Cadeo, alla guida della Redel Pallacanestro Viola, fa il punto della situazione sulla stagione in corso e sulle prospettive future del club.

“I risultati sono sotto gli occhi di tutti,” esordisce Cadeo, “ma devono essere un punto di partenza, una motivazione in più per migliorare. Il bello, o meglio, il difficile, viene adesso. Non dobbiamo abbassare la guardia.”

Bilancio del 2024 e obiettivi futuri

Il coach, che ricopre anche il ruolo di responsabile del settore giovanile, non nasconde le ambizioni per il futuro del club:

“Il mio sogno nel cassetto è creare un settore giovanile di alto livello, in grado di competere a livello nazionale e di far crescere giocatori reggini di talento. Serve pazienza, ma sono convinto che con il tempo e il lavoro potremo raggiungere questo obiettivo.”

La ripresa del campionato vedrà la Viola impegnata in una sfida ostica contro Piazza Armerina, squadra tra le favorite alla vittoria finale. “Sarà una gara molto difficile,” ammette Cadeo, “ma noi siamo pronti a dare battaglia. La classifica al momento ci sorride, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo.”

La sfida contro Piazza Armerina e l’importanza dei tifosi

Infine, un messaggio ai tifosi, sempre più numerosi e appassionati: