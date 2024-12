Redel Viola, Uchenna Ani: ‘Chiudiamo l’anno contenti e felici, senza sconfitte’

Ancora una vittoria per la Redel Viola Reggio Calabria, che espugna il PalaMilone di Milazzo al termine di una partita al cardiopalma, vinta solo dopo un overtime e dopo una rimonta clamorosa che palesa, ancora una volta, il grande carattere di un gruppo straordinario: dalla regia di Fernandez, la tenacia di Idiaru, il fondamentale apporto di Donati nei momenti decisivi. Grande protagonista del match Uchenna Ani, che ha commentato così la gara:

La Viola ha dimostrato grande determinazione, ribaltando il risultato nel finale.

“Nonostante le difficoltà, riusciamo sempre a trovare un buon finale per vincere le partite”, ha continuato Ani . “Anche quando eravamo sotto, ho guardato i ragazzi e ho detto: ‘Questa partita non possiamo perderla!’. E così è stato”.

Ani ha poi analizzato i momenti chiave della partita:

“C’è stato un momento in cui non riuscivamo a fare canestro. Forse abbiamo speso troppe energie in difesa. Ma siamo riusciti a raddrizzare la situazione facendo le cose semplici: difendere forte e correre in contropiede”.