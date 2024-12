Reggio, cani aggressivi e situazione di pericolo a Tremulini: residenti in allarme

Nel quartiere Tremulini di Reggio Calabria, tra via Salita Melissari, Viale Amendola e vie limitrofe, si è creata una situazione di grave pericolo che richiede un intervento immediato. Da giorni, tre cani di grossa taglia vagano liberamente per le strade, senza guinzaglio né museruola, seminando paura tra i residenti.

Gli episodi di aggressione

I cani, apparentemente appartenenti a due persone senza fissa dimora, si muovono liberamente nella zona. Nelle ultime settimane, sono stati segnalati numerosi episodi di pericolo: animali che rincorrono passanti, attacchi ad altri cani accompagnati dai proprietari e persino l’uccisione di diversi gatti del quartiere, i cui corpi sono stati recuperati dai residenti.

La situazione è aggravata dal fatto che i proprietari dei cani, che sembrerebbe vivano abusivamente in un edificio in stato di degrado in Via Achille Sacchi, non sembrano prendere sul serio le rimostranze dei cittadini. I vari tentativi di dialogo si sono rivelati inutili.

Nonostante le numerose segnalazioni al comune e alle forze dell’ordine, la situazione rimane invariata e i residenti vengono lasciati senza supporto concreto.

Un pericolo per tutti

La presenza di questi cani aggressivi rappresenta una minaccia costante per chiunque si trovi nella zona, inclusi bambini, persone anziane e altri animali. Il rischio è particolarmente alto durante le passeggiate o gli spostamenti quotidiani, quando i residenti potrebbero trovarsi faccia a faccia con gli animali, imprevedibili e non controllati.

L’Appello dei Residenti

I cittadini chiedono interventi immediati e coordinati da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza pubblica. In particolare sollecitando la riattivazione urgente del servizio di accalappiamento, controlli sullo stato degli animali e l’applicazione delle norme sul loro mantenimento e un supporto concreto per risolvere la questione delle occupazioni abusive.

Sempre i residenti invitano chiunque sia a conoscenza di informazioni utili o abbia subito episodi simili a contattare le autorità locali e contribuire per una risoluzione rapida del problema.