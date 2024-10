Reggio, riduzione tariffe per Granillo e Palacalafiore. Castorina: ‘Pagare meno e giocare tutti’

È quanto afferma Antonino Castorina, consigliere Comunale di maggioranza a Palazzo San Giorgio.

“In queste settimane dovrà iniziare la discussione sul Bilancio previsionale dell’ente ed è del tutto evidente che vanno valutate soluzioni immediate e praticabili non solo che riguardino le tariffe degli atri impianti sportivi cittadini ma anche la valorizzazione delle strutture esistenti e la creazione di nuovi spazi di sport e socialità che diano sbocco e prospettiva ai tantissimi utenti che amano lo sport a Reggio Calabria.

Con i fondi del PNRR ma anche con le somme da discutere in Bilancio ci saranno le risorse per attivare play-ground e spazi di socialità e mettere mano ai cantieri fermi e per i quali serve una svolta immediata.

Rispetto a questo – prosegue Castorina – se da un lato serve offrire all’utenza i vari ritocchi sulle tariffe è necessario velocizzare l’iter di approvazione del regolamento che disciplini il funzionamento degli impianti sportivi a Reggio Calabria in un ottica condivisa e partecipata con gli utenti del settore.

Ho depositato da tempo una proposta di modifica radicale su questo che si sta discutendo in Commissione e che ritengo debba approdare con velocità all’esame del Consiglio Comunale. Da un lato serve guardare a quelli che potranno essere i nuovi municipi, dall’altro mettere un punto fermo sul corretto utilizzo di tali strutture – afferma Castorina – per consentire a tutti di vivere al meglio lo sport in città e potenziare le realtà sportive della nostra città.

Lo sport conclude il consigliere di maggioranza è di tutti è dare una risposta concreta alle società sportive, alle federazioni, agli enti di promozione ed ai semplici cittadini che vogliono fare sport a Reggio Calabria non è solo una parte importante del programma politico dell’amministrazione Falcomatà ma un dovere civico da parte di tutti coloro che hanno l’onore e l’onere di amministrare la cosa pubblica”.