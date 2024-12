Reggio, in corso i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Padre Catanoso e in via Andiloro

Proseguono senza sosta i lavori di rifacimento dell’asfalto nelle strade cittadine, con l’obiettivo di riparare i tagli effettuati nei mesi scorsi a seguito degli interventi legati alla posa di infrastrutture e cavi. A spiegare i dettagli di queste attività è il Consigliere Comunale con delega alla Manutenzione, Franco Barreca: «In queste ore, i lavori di rifacimento dell’asfalto sono in corso in via Padre Catanoso, nel tratto di fronte alla chiesa, e in via Andiloro, dove, in seguito all’intervento per il passaggio dei cavi Enel, si era reso necessario un intervento di ripristino.

Questi lavori rientrano in un’azione coordinata e sinergica tra l’Ufficio Manutenzione e l’Ufficio Tecnico, che si occupa della manutenzione stradale. Si sta intervenendo in modo capillare su diverse arterie cittadine, con particolare attenzione alla sistemazione delle strade, come già fatto nel centro cittadino, in via Torrione e via Tripepi. Inoltre, è già in fase di completamento la sistemazione di via Don Orione, che è stata rifatta a metà e presto vedrà la conclusione dei lavori».

Barreca ha sottolineato inoltre il contributo fondamentale del consigliere Carmelo Versace, che ha portato avanti il rifacimento del piano stradale, rispettando gli accordi quadro già definiti precedentemente dalla giunta comunale.

«Un lavoro prezioso che ha permesso di avviare la sistemazione di molte strade cittadine. Parallelamente, stanno proseguendo anche gli interventi per la sistemazione dei pozzetti e di tutte le infrastrutture a servizio della viabilità», ha precisato il consigliere.

Tra i protagonisti di queste operazioni, va ricordato anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Franco Costantino, insieme al vicesindaco Paolo Brunetti, al consigliere Filippo Quartuccio, che stanno seguendo attentamente l’avanzamento dei lavori e garantendo il corretto svolgimento delle attività programmate.

«L’Amministrazione comunale continua a impegnarsi per garantire la sicurezza e la qualità delle infrastrutture cittadine, con l’obiettivo di migliorare il decoro e la fruibilità delle strade per tutti i cittadini» ha concluso il delegato Barreca.