Eco Piana, le accuse ingiuste di alcuni cittadini. La replica: ‘Lavoriamo con amore per Reggio’

Questo il post Facebook di Primavera Live che, solamente un’ora fa, aggiornava i cittadini sul lavoro in continua evoluzione della ditta di Cittanova scelta per ripulire Reggio Calabria dalle discariche. I reggini però non sembrano essere soddisfatti di quanto messo in atto dallo scorso venerdì. Arghillà, Rosalì, Pentimele, Catona ed ora Ciccarello, Eco Piana si muove su tutto il territorio comunale e le foto ne sono testimonianza diretta, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo.

Pochi minuti fa, è apparso sulla pagina Facebook della società un post che desta non poco stupore:

“Adesso basta. In queste ore circola in rete un filmato riguardante un mezzo della nostra società che per un problema tecnico ha dovuto scaricare MOMENTANEAMENTE a terra la spazzatura (raccolta in Via Ciccarello angolo diramazione Caprai) salvo ricaricarla nel cassone e ripulire l’intera area IN MENO DI DIECI MINUTI. Lo dimostra in maniera inequivocabile questa fotografia. Siamo impegnati in un’attività difficilissima per riportare alla normalità una città con oltre 2600 tonnellate (stimate per difetto) di rifiuti per strada. Avete la più pallida idea di quante siano 2600 tonnellate? Sono l’equivalente del peso di 220 TIR messi l’uno sopra l’altro, compresa la motrice. Stiamo lavorando al massimo delle nostre capacità e con amore per questa Città, perché siamo anche noi calabresi e operiamo con professionalità ma soprattutto col cuore”.