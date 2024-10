Reggio, Eco Piana al lavoro sulle discariche: ripulita la zona di Pentimele – VIDEO

L’opera di bonifica delle micro-discariche continua, senza sosta, su tutto il territorio reggino.

La società Ecopiana, l’azienda individuata dalla “white list” della Prefettura ed incaricata a svolgere il servizio per effetto dell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco Giuseppe Falcomatà, pur continuando il lavoro su Arghillà e Modenelle, ha proseguito i suoi lavori anche nel quartiere Pentimele di Reggio Calabria.

Sul posto si è recato il Vicesindaco Armando Neri che sta seguendo, ora dopo ora, l’incessante lavoro che consentirà il ritorno alla normalità e l’igienizzazione delle strade di ogni quartiere cittadino.

“Continua l’incessante lavoro grazie alla Ditta Ecopiana – ha sottolineato il Vicesindaco. Per il terzo giorno consecutivo stiamo continuando le attività di pulizia e bonifica del quartiere di Aghillà Nord e Modenelle. Il 7 febbraio, invece, sono iniziate le attività di pulizia nel rione Pentimele, in particolar modo in una traversa, adiacente al Palazzetto dello Sport “PalaCalafiore” dove si era creata una micro – discarica.

Continueremo senza sosta a lavorare in questo senso per liberare tutte le strade dai rifiuti e restituire il decoro ai nostri territori. Il nostro percorso non finisce qui: passeremo da tutti i quartieri della città per restituire pulizia e decoro sia in riferimento alle micro-discariche che, in riferimento alla regolare raccolta dei rifiuti”.