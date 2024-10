Reggio, riparte dalla Stazione di S. Caterina la rassegna ‘Calabria D’autore’. Il programma

Record di iniziative, oltre novanta, organizzate da "Incontriamoci Sempre ODV" per la stagione 2024/2025

La sala del piccolo Museo FS Pietro Germi dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV sarà l’agorà della Rassegna Culturale Calabria D’autore per la stagione autunnale, invernale e primaverile 2024/2025.

Alle 18,30 di domenica 6 ottobre inizia con il classico format domenicale: si apre con l’inaugurazione dell’opera del Maestro Alessandro Allegra di uno dei più grandi attori del 900, Marcello Mastroianni, proprio nel centenario dalla Nascita (1924/2024), per l’occasione si parlerà del suo capolavoro, “Racconti D’estate del 1958”, in cui ha ispirato l’opera del maestro Allegra, di questo bellissimo film parleranno Marco Mauro e Francesco Villari.

Finale dolce con la MaxiTorta Fragomeni.

Complessivamente sono undici gli appuntamenti fino al primo dicembre, per dare poi spazio al ricco cartellone Natalizio, che da tantissimi anni è un classico per le finalità sociali e di volontariato, poi successivamente, la ripartenza della seconda parte, subito dopo dopo l’Epifania.

Il programma

Gli appuntamenti sono vari e di grande rilievo, il doppio appuntamento del 16 novembre con la giornalista Serena Bortone, la mattina alla scuola Vallauri-Panella, l’incontro con studenti e Docenti per parlare del suo capolavoro letterario: “A te vicino così dolce”. Sempre il 16 novembre, la sera con l’appuntamento al circolo Polimeni, libero ed aperto a tutta la cittadinanza.

Spazio ad eccellenze del territorio, con la Cascina 1899 di Roccella Jonica, con il Torrone del maestro Paolo Caridi e con l’Azienda Olivicola delle Sorelle Garzo di Seminara. Si parlerà anche di due illustri calabresi della letteratura: Saverio Strati e Leonida Repaci.

Serata luccicante con la Storia dell’Oro, con il Prof Daniele Castrizio ed il Gioelliere Sebino Bellini.

Altra serata di comunità, aggregativa, è l’appuntamento con i poeti e le Poesie d’autunno con Elena Festa e Pino Cambera.

Serata di grande spessore dal punto di vista sociale è il corso del 23 ottobre dalle 16,00 alle 20,00, con il corso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione e tecniche di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, tutto con sanitari di grande professionalità,alla fine del corso sarà rilasciato attestato riconosciuto BLSDa IRC.

Con questi appuntamenti, quelli Natalizi, e le attività sociali settimanali del 2024, porterà il record per le iniziative svolte nell’arco dell’anno: oltre novanta, sono effettivamente numeri da capogiro per l’associazione Incontriamoci Sempre che è acclarata come una delle roccaforti culturali e di legalità più importanti a livello Nazionale.

“Dai dati in nostro possesso, nelle oltre duemila stazioni ferroviarie in Italia, l’associazione Incontriamoci Sempre, con la piccola stazione FS di S.Caterina è la più attiva, è un volano d’iniziative, un vero esempio da replicare in altre Regioni”

Così recitava la giornalista Silvia Vaccarezza del Tg2, nella presentazione dei servizio sulla nostra realtà nella stazione di S Caterina, nella trasmissione del giovedì alle 13,30, Tutto il bello che c’è del 1 giugno 2021. Sempre nello stesso anno grande spazio di Incontriamoci Sempre nel magazine delle frecce FS in circolazione sui treni Frecce e su il giornale non line di RFI, FSNews.it.