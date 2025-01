Reggio, il Rotary a scuola con il progetto ‘Lotta all’obesità infantile’

“Lotta all’obesità infantile” è il progetto promosso dal Distretto Rotary 2102, di cui è Governatore Maria Pia Porcino, e che, grazie alla sinergia tra il Rotary Reggio Calabria Nord e l’Istituto Comprensivo Telesio, sarà presentato giovedì 16 Gennaio alle ore 12,15, presso l’Aula Polifunzionale “C.Marsala” della Scuola Secondaria “Montalbetti”. Ad illustrare il tutto, nonché le varie fasi del programma sociale ed educativo, la dirigente scolastica Marisa Maisano, la Presidente Club Rotary Reggio Calabria Nord ed endocrinologa Maria Domenica Crea, il Presidente Commissione LOI, ideatore e leader del progetto Vincenzo Ursino.

“Il progetto si propone di contrastare l’obesità infantile attraverso un insieme di attività mirate all’informazione, alla formazione e all’approfondimento – spiega la dottoressa Crea –. Le iniziative sono destinate agli alunni, ai genitori e ai docenti di tutte le scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di adottare stili di vita sani ed aumentare la consapevolezza sulle malattie legate all’obesità.”

Gli obiettivi del Rotary e i rischi dell’obesità infantile

Il Rotary, da sempre attento alle esigenze del territorio, mira a fornire agli adolescenti (e non solo) le indispensabili conoscenze per diventare attori del cambiamento e, grazie a questo tipo di iniziative, cerca di evitare problemi legati alla salute personale e della società.

L’obesità può portare a complicanze serie, tra cui l’aumento del rischio di malattie cardiovascolari o metaboliche, senza dimenticare le ricadute di tipo psicologico, che non vanno sottovalutate. Per tale motivo, la prevenzione e la conoscenza diventano armi fondamentali per formare ed informare grandi e bambini.