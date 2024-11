Reggio, l’IC Telesio Montalbetti organizza l’evento ‘Apprendimento fenomenico’

L’Istituto Comprensivo “B. Telesio – E. Montalbetti” di Reggio Calabria, sempre attento a proporre eventi innovativi e al passo con le esigenze della società contemporanea, organizza un laboratorio pratico unico nel suo genere, dedicato all’apprendimento fenomenico. Si tratta di un’occasione imperdibile per esplorare le più recenti scoperte della psicologia applicata e comprendere come costruire relazioni profonde e dialoghi autentici, sia con se stessi sia con gli altri, con un focus speciale sugli adolescenti.

L’evento si terrà venerdì 13 dicembre 2024, dalle ore 16:00 alle 18:00, presso l’elegante Auditorium “Col. Cosimo Fazio” della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. L’ingresso, gratuito e su invito, sarà aperto a partire dalle ore 15:45.

Un programma ricco di spunti per affrontare le sfide educative

Ad aprire i lavori sarà la Dott.ssa Marisa G. Maisano, Dirigente Scolastica dell’Istituto, il quale si distingue per il suo impegno nel promuovere eventi formativi che arricchiscano non solo la comunità scolastica, ma anche il territorio.

Il protagonista del laboratorio sarà il Dott. Giovanni Doc Fenu, esperto in Psicologia dell’apprendimento, che guiderà i partecipanti attraverso un percorso ricco di riflessioni e attività pratiche. Durante l’incontro verranno affrontati temi di grande rilevanza, tra cui:

Problemi da adolescenti, problemi da adulti: capire come i diversi momenti della vita richiedano approcci unici.

capire come i diversi momenti della vita richiedano approcci unici. Obiettivi diversi, cervelli diversi: scoprire come le differenze neurologiche influenzino le relazioni e la comunicazione .

e la . Il quadrato vuoto: un esercizio simbolico per affrontare le dinamiche del cambiamento.

I rapporti con-fusivi: comprendere e superare relazioni disfunzionali.

Promuovere indipendenza e responsabilità : imparare a gestire regole, confini e conseguenze in modo efficace.

: imparare a gestire regole, confini e conseguenze in modo efficace. L’accettazione positiva incondizionata e la fiducia nel processo: un invito a scoprire il valore dell’empatia e della comprensione.

In un’epoca in cui il dialogo con gli adolescenti diventa sempre più complesso, questo laboratorio offre strumenti concreti e teorici per costruire una comunicazione autentica e significativa. Attraverso le più recenti ricerche psicologiche, l’incontro aiuterà genitori, educatori e professionisti a comprendere come promuovere una crescita sana e responsabile, basata sulla fiducia e sull’accettazione.

Un’istituzione che guarda al futuro

L’Istituto Comprensivo “B. Telesio – E. Montalbetti” si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l’educazione e la formazione, non solo per i suoi studenti, ma anche per la comunità. La capacità di proporre temi attuali e metodi innovativi è ciò che rende questa realtà scolastica un esempio virtuoso sul territorio.