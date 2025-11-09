Reggio, in scadenza il saldo Tari 2025
09 Novembre 2025 - 14:57 | Comunicato Stampa
Hermes Servizi Metropolitani. s.r.l. ricorda ai gentili contribuenti che giorno 30 novembre 2025 scade il pagamento del saldo Tari 2025. L’importo è determinato tenendo conto di quanto dovuto per l’intera annualità, al netto di quanto già emesso a titolo di acconto Tari 2025, con applicazione delle tariffe approvate con Deliberazione dell’Ente.
Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione mediante modello F24.
Se il contribuente non riceve l’avviso, può scaricarlo accedendo alla propria area riservata. E’ possibile partecipare al sondaggio “Servizio di raccolta di rifiuti urbani” accedendo al seguente link: https://iopartecipo.reggiocal.it/Sondaggio/RiepilogoPubblico?id_sondaggio=14
Hermes Servizi Metropolitani. s.r.l. , comunica a tutti i Contribuenti, che l’agevolazione del 25% relativa al Bonus Sociale introdotto con DPCM n. 24 del 21/01/2025, verrà applicata con effetto dal 1° gennaio 2026, come da Comunicato di ARERA del 31/07/2025.