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‘Pet-it’, a Reggio il nuovo ‘salone di bellezza’ per gli amici a quattro zampe – FOTO

Non solo toelettatura professionale, ma anche una ricerca accurata di articoli e prodotti che guardano alla sostenibilità

30 Marzo 2026 - 11:15 | di Redazione

Pet it Reggio Calabria ()

Ci sono progetti che nascono da un’idea. E poi ce ne sono altri che prendono forma da un legame profondo, da quell’affetto autentico che unisce ogni famiglia al proprio animale. È da qui che parte la storia di Pet-it, la nuova attività che apre a Reggio Calabria, in via Dante Alighieri 1/C.

Pet it Reggio Calabria ()

Un luogo pensato non soltanto per offrire servizi professionali, ma per accogliere ogni pet con la delicatezza e la cura che merita.

Pet it Reggio Calabria

In una città in cui cresce sempre di più l’attenzione verso il benessere degli animali, Pet-it sceglie di distinguersi con una visione precisa. Non solo toelettatura professionale, ma anche una ricerca accurata di articoli e prodotti che, almeno fino ad oggi, in città non erano facilmente reperibili. Una scelta che racconta già l’identità del negozio: portare qualcosa di nuovo, con gusto, sensibilità e attenzione alla qualità.

Pet it Reggio Calabria ()

Alla base del progetto c’è infatti la volontà di una giovane imprenditrice reggina di offrire il meglio, partendo proprio dai prodotti utilizzati. Pet-it punterà, su soluzioni di alta qualità, con un’attenzione particolare anche al territorio. Tra i marchi scelti, infatti, c’è Aries, realtà produttiva di Reggio Calabria, a conferma di una filosofia che guarda alla qualità ma anche alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Pet it Reggio Calabria ()

L’attenzione non si ferma qui. Pet-it guarda anche alla sostenibilità, con una selezione orientata verso prodotti vegani ed ecologici. Anche la guinzaglieria seguirà questa linea, con proposte a basso impatto ambientale, pensate per chi oggi non cerca soltanto il bello, ma anche il giusto equilibrio tra estetica, funzionalità e rispetto per l’ambiente.

Pet it Reggio Calabria ()

A rendere ancora più speciale questo nuovo spazio sarà anche la sua anima estetica. Il locale si presenterà con un’atmosfera curata e originale, con un tocco retrò capace di farsi notare. La scelta di una carta da parati ispirata agli anni ’60-’70 regalerà infatti al negozio uno stile preciso, accogliente e fuori dal comune. Un ambiente bello da vivere, pensato per mettere a proprio agio sia gli animali che i loro proprietari.

Pet it Reggio Calabria ()

Pet-it si affaccia così sulla città con un’identità chiara: unire professionalità, ricercatezza e amore autentico per gli animali. Un nuovo punto di riferimento per chi vuole affidare il proprio cane o il proprio gatto a mani esperte, in uno spazio che mette al centro il benessere, la qualità dei prodotti e una visione più attenta e consapevole.

Pet it Reggio Calabria ()

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Pet-it al numero 0965 1892744 oppure tramite WhatsApp al 392 5307440. Segui la pagina Instagram per rimanere aggiornato su tutte le novità.

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