‘Pet-it’, a Reggio il nuovo ‘salone di bellezza’ per gli amici a quattro zampe – FOTO

Ci sono progetti che nascono da un’idea. E poi ce ne sono altri che prendono forma da un legame profondo, da quell’affetto autentico che unisce ogni famiglia al proprio animale. È da qui che parte la storia di Pet-it, la nuova attività che apre a Reggio Calabria, in via Dante Alighieri 1/C.

Un luogo pensato non soltanto per offrire servizi professionali, ma per accogliere ogni pet con la delicatezza e la cura che merita.

In una città in cui cresce sempre di più l’attenzione verso il benessere degli animali, Pet-it sceglie di distinguersi con una visione precisa. Non solo toelettatura professionale, ma anche una ricerca accurata di articoli e prodotti che, almeno fino ad oggi, in città non erano facilmente reperibili. Una scelta che racconta già l’identità del negozio: portare qualcosa di nuovo, con gusto, sensibilità e attenzione alla qualità.

Alla base del progetto c’è infatti la volontà di una giovane imprenditrice reggina di offrire il meglio, partendo proprio dai prodotti utilizzati. Pet-it punterà, su soluzioni di alta qualità, con un’attenzione particolare anche al territorio. Tra i marchi scelti, infatti, c’è Aries, realtà produttiva di Reggio Calabria, a conferma di una filosofia che guarda alla qualità ma anche alla valorizzazione delle eccellenze locali.

L’attenzione non si ferma qui. Pet-it guarda anche alla sostenibilità, con una selezione orientata verso prodotti vegani ed ecologici. Anche la guinzaglieria seguirà questa linea, con proposte a basso impatto ambientale, pensate per chi oggi non cerca soltanto il bello, ma anche il giusto equilibrio tra estetica, funzionalità e rispetto per l’ambiente.

A rendere ancora più speciale questo nuovo spazio sarà anche la sua anima estetica. Il locale si presenterà con un’atmosfera curata e originale, con un tocco retrò capace di farsi notare. La scelta di una carta da parati ispirata agli anni ’60-’70 regalerà infatti al negozio uno stile preciso, accogliente e fuori dal comune. Un ambiente bello da vivere, pensato per mettere a proprio agio sia gli animali che i loro proprietari.

Pet-it si affaccia così sulla città con un’identità chiara: unire professionalità, ricercatezza e amore autentico per gli animali. Un nuovo punto di riferimento per chi vuole affidare il proprio cane o il proprio gatto a mani esperte, in uno spazio che mette al centro il benessere, la qualità dei prodotti e una visione più attenta e consapevole.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Pet-it al numero 0965 1892744 oppure tramite WhatsApp al 392 5307440. Segui la pagina Instagram per rimanere aggiornato su tutte le novità.