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Serie D: Reggina, serve la vittoria. Trasferta insidiosa per il Sambiase. Il programma e la classifica

Si scende in campo alle 14,30. Ci sono tre gare che si giocano alle 15

31 Ottobre 2026 - 22:49 | Redazione

Reggina ()

Riscattare immediatamente il mezzo passo falso di Favara è un obbligo. Mister Marchionni è sicuro che la sua squadra tornerà alla vittoria dopo aver bruciato il primo dei tre incontri ritenuti dal tecnico fondamentali. L’altra capolista Sambiase renderà visita alla Nuova Igea, mentre la temibile Vibonese attende in casa il Milazzo.

Il programma della giornata

Moduca – Gela

Nissa – Favara

Reggina – Ragusa

Trapani – Enna

Vibonese – Milazzo

Vigor Lamezia – A. Palermo

Avola – Siracusa (ore 15)

Licata – PraiaTortora (ore 15)

Nuova Igea – Sambiase (ore 15)

La classifica

  1. Reggina 20
  2. Sambiase 20
  3. Vibonese 18
  4. Avola 16
  5. Milazzo 16
  6. PraiaTortora 15
  7. Nuova Igea 15
  8. Licata 14*
  9. A. Palermo 11
  10. Gela 9
  11. Nissa 9
  12. Siracusa (-7) 8
  13. Vigor Lamezia 8
  14. Favara 8
  15. Modica 7
  16. Trapani (-5) 5
  17. Ragusa 3
  18. Enna 2

*Il risultato di 2-1 per il Licata contro il Siracusa, maturato sul campo, non è stato omologato

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