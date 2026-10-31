Serie D: Reggina, serve la vittoria. Trasferta insidiosa per il Sambiase. Il programma e la classifica
Si scende in campo alle 14,30. Ci sono tre gare che si giocano alle 15
31 Ottobre 2026 - 22:49 | Redazione
Riscattare immediatamente il mezzo passo falso di Favara è un obbligo. Mister Marchionni è sicuro che la sua squadra tornerà alla vittoria dopo aver bruciato il primo dei tre incontri ritenuti dal tecnico fondamentali. L’altra capolista Sambiase renderà visita alla Nuova Igea, mentre la temibile Vibonese attende in casa il Milazzo.
Il programma della giornata
Moduca – Gela
Nissa – Favara
Reggina – Ragusa
Trapani – Enna
Vibonese – Milazzo
Vigor Lamezia – A. Palermo
Avola – Siracusa (ore 15)
Licata – PraiaTortora (ore 15)
Nuova Igea – Sambiase (ore 15)
La classifica
- Reggina 20
- Sambiase 20
- Vibonese 18
- Avola 16
- Milazzo 16
- PraiaTortora 15
- Nuova Igea 15
- Licata 14*
- A. Palermo 11
- Gela 9
- Nissa 9
- Siracusa (-7) 8
- Vigor Lamezia 8
- Favara 8
- Modica 7
- Trapani (-5) 5
- Ragusa 3
- Enna 2
*Il risultato di 2-1 per il Licata contro il Siracusa, maturato sul campo, non è stato omologato
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