Calcio a 5: finalmente la prima vittoria in campionato per la Cadi Futura

Era la partita che da tempo tutto il mondo Cadi Antincendi Futura cercava e sperava.

Gara a dir poco determinata e perfetta. Palpitante e vincente, su di un campo difficile, tra i più difficili della categoria.

Il processo era già iniziato,i segnali di ripresa erano stati tanti, adesso, finalmente arrivano i frutti ed una vittoria palpitante con gol straordinari ed una squadra che gioca di gruppo, l’uno per l’altro, fino al. successo.

Gagliarda, preparata tatticamente creando azioni su azioni, mostrando un Parisi in grande spolvero e vincendo, da campioni.

I quintetti

Sylvio Rocha sceglie:Parisi tra i pali, Honorio, Kadu, Pizetta e Dos Santos.

Taranto risponde con Masiello, Espindola, Zatsuga,Donadoni e Giannace.

Buon inizio Taranto con Espindola in evidenza, Il magico sinistro di Humberto Honorio gela il PalaFiom. Pericolosissimo il lancio da Kadu a Pizetta. Un clamorosa ingenuità del Taranto favorisce Dos Santos che non ne approfitta.

Taranto replica per due volte in contropiede ma non trova il gol e ci prova anche su punizione con Mattia Ragusa.

Da palla inattiva, la Cadi replica con una bordata di Scopelliti dalla tre quarti.

Ottima la combinazione tra Humberto e Lorenzo Honorio con la Futura che rischia il tris.Masiello compie un prodigio sulla botta di Kadu.Parisi è tosto su Icque. Zatsuga colpisce in pieno la traversa con una bordata fortissima.Parisi è pronto su Raguso.

Ottimo Lorenzo Honorio in mezzo al campo che fornisce un grande assist per Dos Santos.

Nell’ultimo minuto è fenomenale l’azione individuale di Dos Santos che sigla il tre a zero.

Nel secondo tempo si parte con una doppia sontuosa parata di Parisi su Giannace.

Icque riapre la sfida dopo due minuti accorciando il gap. Possibilità incredibile per gli ospiti:Dos Santos si trova a tu per tu con Masiello e con forza colpisce il palo in pieno.

Quinto è pericolosissimo sotto porta ma non concretezza. A metà tempo è traversa clamorosa su acrobazia di Dos Santos.

Meraviglioso il tiro a giro di Pizetta per il poker ospite.

Parisi è super su Raguso: Giannace a tre minuti dal termine colpisce il palo con una bordata incredibile.

Il power play rosso-blu è un pericolo: ne approfitta Pizetta scrivendo a referto la sua doppietta personale con un gol da campo a campo. Fa lo stesso Humberto Honorio poco dopo: ed è 6-1. A uno e trentasei dal termine c’è ancora tempo per un salvataggio sulla linea di Eriel Pizetta. Il funambolico Dos Santos ha ancora il tempo per colpire una traversa in contropiede.