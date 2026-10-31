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Reggina-Ragusa: come e dove vedere la partita degli amaranto

La possibilità di assistere all'incontro anche per chi non sarà al Granillo

31 Ottobre 2026 - 20:44 | Redazione

Tifosi ultras amaranto nella Curva Sud sold out del Granillo durante Reggina-Nuova Igea, sotto lo striscione

Reggina-Ragusa, si torna al Granillo dopo il deludente pareggio con il Favara. Gli amaranto, l’ultima volta davanti al pubblico di casa, hanno pareggiato contro la Vibonese, sono consapevoli che è necessario tornare a vincere per tanti motivi. Per chi non sarà allo stadio, c’è comunque la possibilità di assistere all’incontro.

Come vedere la partita

E’ Reggina Channel a trasmettere le partite interne della squadra amaranto, la sezione che si trova all’interno del sito ufficiale della società e che basterà semplicemente cliccare per chi è già abbonato.

Pay-per-view della singola partita, per acquistarla, nonché per i singoli eventi successivi, il prezzo è di 9,90 euro.

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