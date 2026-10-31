Reggina-Ragusa: i convocati amaranto, c’è anche Bruno. Fuori i soliti indisponibili
Tre andranno in tribuna. Prevista pioggia al Granillo
31 Ottobre 2026 - 20:29 | Redazione
Sono 23 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Reggina-Ragusa, gara valida per la decima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 1 novembre allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, con calcio d’inizio alle ore 14:30.
Di seguito, l’elenco completo:
Indisponibili: Fazio, Palmieri, Macrì, Pellicanò, Jallow e Reis
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