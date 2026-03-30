Pranzo di Pasqua e Pasquetta? Alla ‘Cantina dei 100 gusti’ il menu è stra-goloso

Nel cuore del centro storico, la Cantina dei 100 Gusti propone per Pasqua e Pasquetta un pranzo speciale con piatti della tradizione e sapori autentici del territorio

Nel cuore del centro storico di Reggio Calabria, a due passi dal Museo, c’è un luogo che negli anni è diventato punto di riferimento per i reggini nonchè tappa amata anche da tanti turisti. La Cantina dei 100 Gusti, storica realtà cittadina dal 1988, si prepara a celebrare il giorno di Pasqua e Pasquetta con un pranzo speciale pensato per chi vuole vivere una festa fatta di gusto, convivialità e tradizione.

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Un mix di profumi, colori e ricette che raccontano il territorio, con quella capacità rara di far sentire ogni ospite a casa. E anche per questa Pasqua la Cantina dei 100 Gusti ha scelto di restare fedele alla propria identità, proponendo un menù ricco di prelibatezze genuine, costruito attorno ai prodotti e ai piatti che più richiamano la tavola delle feste.

Un menù di Pasqua e Pasquetta che valorizza il territorio

Il pranzo pasquale ideato per l’occasione è un omaggio ai sapori calabresi e alla tradizione. Si parte con un antipasto che mette subito al centro la qualità e la semplicità della cucina del territorio:

tagliere di salumi e formaggi, ricottine fresche e polpette calabresi, fave e sottoli sfiziosi, funghi freschi ripieni al gratin.

A seguire, per il primo, spazio a due proposte che parlano di festa e di cucina di casa:

maccheroni freschi al sugo di agnello oppure, in alternativa, lasagna alla bolognese.

Il secondo porta in tavola uno dei simboli del pranzo pasquale:

agnello calabrese al forno con patate. In alternativa, una grigliata di carne con patate al forno, per incontrare i gusti di tutti senza rinunciare alla sostanza e alla qualità.

A chiudere il percorso, i dolci della tradizione, accompagnati da vino e acqua, per un pranzo completo pensato da condividere in famiglia o con gli amici.

Il costo è di 45 euro a persona.

Per chi è alla ricerca di un posto accogliente in cui trascorrere il pranzo di Pasqua e Pasquetta a Reggio Calabria, la proposta della Cantina dei 100 Gusti si presenta come una scelta capace di unire qualità, tradizione e atmosfera.

Nel centro storico della città, a pochi passi da uno dei luoghi simbolo di Reggio, il locale rinnova così il proprio invito a sedersi a tavola e lasciarsi accompagnare in un percorso di gusto che celebra la festa più sentita della primavera.

Il consiglio, vista l’occasione, è quello di prenotare contattando direttamente il locale, per assicurarsi un posto e vivere una Pasqua all’insegna dei sapori di Calabria.

Prenota adesso il tuo tavolo. Tel. 0965.892991