Canale 5: un comico reggino tra i big di ZELIG

La comicità di Reggio Calabria sbarca a ZELIG. Questa sera, su Canale 5, tutti sintonizzati per applaudire Santo Palumbo, il comico reggino pronto a esibirsi sul prestigioso palco del Teatro Arcimboldi di Milano. Una serata speciale che vede la conduzione di due volti amatissimi dal pubblico italiano: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Un traguardo importante per la comicità reggina

La partecipazione di Santo Palumbo a ZELIG rappresenta un grande riconoscimento non solo per il suo talento, ma anche per la scena artistica di Reggio Calabria, da sempre fucina di talenti nel campo dello spettacolo. Grazie alla sua ironia ed al suo stile genuino, Palumbo si è fatto apprezzare dal pubblico locale ed ora si prepara a conquistare il cuore di tutta Italia, condividendo il palco con i “big” della storica trasmissione comica.

Un’occasione da non perdere

Non resta che attendere lo show di questa sera, mercoledì 29 gennaio, per godersi lo spettacolo e sostenere il comico reggino in un’esibizione che promette risate, emozioni e tanta allegria. Un’occasione da non perdere per chi crede nella capacità del talento locale di affermarsi a livello nazionale e celebrare, ancora una volta, l’energia della comicità italiana.