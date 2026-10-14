Spazio Open, Pazzano presenta ‘Reggio sotto il ponte’

Sarà Spazio Open, in via dei Filippini e proprio in cima al tapis roulant, ad ospitare, alle ore 18 di sabato 17 ottobre 2026, la presentazione di “Reggio sotto il ponte”, il libro, scritto dal consigliere comunale, leader de “La Strada”, Saverio Pazzano, pubblicato, e già in vendita ovunque, da Città del Sole Edizioni.

Con l’autore converseranno Consuelo Nava e Tonino Perna. Toccherà all’editore, Franco Arcidiaco, coordinare l’incontro.

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Il libro: un esercizio di responsabilità

Il volume (48 pagine, € 10,00) non è “un saggio di urbanistica, né una storia locale”. È, invece, “un esercizio di responsabilità. Perché riconoscere gli inganni del passato è il primo passo per non ripetere gli stessi errori, e per battersi per la propria terra a partire da premesse storiche”.

Ma protagonista del libro chi è? Il Ponte sullo Stretto. Ovvero?

“Saverio Pazzano torna ai verbali del consiglio comunale degli anni Cinquanta e Sessanta, alle relazioni della commissione urbanistica, agli atti di un’epoca in cui il Ponte sembrava a portata di mano. Ne emerge un racconto preciso e appassionato: il mito del Ponte e l’espansione disordinata di Reggio sono legati a doppio filo. L’uno è stato il fondamento dell’altra negli anni decisivi in cui bisognava dare una forma alla città. Quella forma non fu mai davvero data, e i segni di quella mancanza sono ancora leggibili nel corpo della città”.

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Insomma: un libro da possedere, leggere e meditare, un incontro, quello di sabato prossimo, da non perdere.