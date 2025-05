Spazio Open: un posto per esprimersi, restare, tornare

Non una libreria. Non un teatro. Non una sala conferenze. Qualcosa di più semplice, ma anche molto più ambizioso

Sei anni fa, in una primavera come tante, in una città che spesso si sente priva di spazi veri per incontrarsi e pensare, nasceva qualcosa di diverso. Non una libreria. Non un teatro. Non una sala conferenze. Qualcosa di più semplice, ma anche molto più ambizioso: Spazio Open.

Un luogo che, come suggerisce il nome, fosse aperto a tutti.

L’idea era quella di mostrare — letteralmente — tutto il patrimonio editoriale della Città del Sole Edizioni, la casa editrice fondata da Franco Arcidiaco e Antonella Cuzzocrea. Circa 1500 titoli, un catalogo che racconta la storia di Reggio Calabria e del Sud Italia, fatto di testimonianze, ricerche, documenti, immagini. Pietre miliari che, spesso, non trovano spazio nei circuiti distributivi tradizionali.

Spazio Open, un posto come nessun altro

Mancava uno spazio così, ora c’è.

La voce si è sparsa velocemente. Il passaparola ha fatto il resto. Open è diventato uno spazio riconoscibile. Piace per come è, per come è stato pensato: non istituzionale, luminoso, accessibile, informale.

Altra peculiarità, Open non nasce con orari, non ha un regolamento rigido o un biglietto d’ingresso. È uno spazio libero. 150 metri quadri, nel cuore di Reggio Calabria, pensati per ospitare eventi culturali, piccole rassegne di cinema, presentazioni di libri, dibattiti. Ma anche momenti più intimi: incontri di yoga della risata, laboratori.

Un luogo vivo, accogliente, che ha saputo adattarsi alle esigenze delle persone, delle associazioni e, più in generale, della città.

Un pezzo di città che ha ripreso a respirare

Open è diventato un centro di cittadinanza attiva.

Qui si raccolgono firme, si organizzano conferenze stampa, si presentano libri che parlano di sanità, ambiente, diritti. Si fa “politica” senza simboli né appartenenze: come esercizio del pensiero, del confronto, del fare comunità.

Negli anni, le collaborazioni sono cresciute. Basti pensare che, da ben cinque anni, ogni lunedì, si tiene il laboratorio di yoga della risata.

Tra pochi mesi, entro il 2025, Open ospiterà Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo Villaggio, per un incontro tra letteratura, memoria e cinema. E non solo, per il prossimo futuro, si lavora ad una piccola fiera del libro in Giudecca.

La cosa bella? Spazio Open è sempre aperto a nuove idee, proposte, contaminazioni.

Un maggio dedicato ai libri e alle idee

Anche quest’anno Spazio Open partecipa al Maggio dei Libri, l’iniziativa nazionale che promuove la lettura come strumento di crescita personale e collettiva. Il tema scelto per questa quindicesima edizione è “Intelle(g)go”, un gioco di parole che invita a riflettere sul valore sociale dei libri, sull’intelligenza come atto empatico, sulla lettura come chiave per comprendere sé stessi e il mondo. Dal 5 al 31 maggio, Open ospiterà incontri, letture condivise, presentazioni, dibattiti. Un invito rivolto a tutti: associazioni, lettori, insegnanti, curiosi. Per costruire insieme un programma fatto di parole vive, visioni diverse e pensieri in movimento.

Un’identità che abbraccia la città

Open non è solo tra le sue mura. È anche fuori. Sulla scalinata di via Giudecca, adottata dai cittadini, curata e restituita alla città. È su via Filippini, che negli ultimi due anni ha visto una rinascita lenta ma costante, fatta di cultura, ma soprattutto di relazioni. È ovunque ci sia bisogno di uno spazio per parlare, incontrarsi, costruire qualcosa.

C’è chi, passando da Reggio, sente il bisogno di tornare. Giornalisti, scrittori, artisti che hanno sentito parlare di Spazio Open o hanno pubblicato con Città del Sole Edizioni e si sentono come a casa, perchè come accade nei luoghi vivi, la cultura chiama cultura.

Spazio Open non è un’insegna. È un’idea. È un esperimento riuscito, nato a Reggio Calabria ma che parla a tutti. A chi è rimasto, a chi è tornato, a chi ha bisogno di un posto dove potersi esprimere. Senza filtri. A porte aperte.

